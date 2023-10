Le bureau de santé publique de Sudbury encourage les gens à se faire vacciner contre la grippe saisonnière et à s'inscrire pour recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 alors que les cas commencent à augmenter dans la région.

Santé publique Sudbury et districts souligne que le vaccin procure une meilleure protection contre le sous-variant XBB d’Omicron.

Les premières doses sont proposées en priorité aux groupes à haut risque.

Les personnes à risque comprennent celles qui vivent et travaillent dans des établissements comme les foyers de soins de longue durée, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes enceintes, les membres des communautés autochtones et leurs contacts familiaux, ainsi que les personnes présentant un risque élevé de maladie grave.

Cindy Rocca, gestionnaire de la division de la santé sexuelle, des maladies évitables par la vaccination et de la vaccination contre la COVID-19, affirme que l'approvisionnement en vaccin mis à jour n'est pas encore une préoccupation.

Ouvrir en mode plein écran Santé publique Sudbury et districts offre plusieurs séances de vaccination. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Santé Canada a approuvé la formulation Moderna XB et a récemment approuvé la formulation Pfizer XB , indique-t-elle en ajoutant que la formulation Novavax devrait être approuvée plus tard cet automne.

La formulation Moderna est approuvée pour toute personne âgée de six ans et plus, souligne Mme Rocca.

Les gens pourront également recevoir les doses dans différents lieux.

Les vaccins contre la COVID seront disponibles en pharmacie et dans les cabinets de soins primaires , affirme Mme Rocca.

Et il est important de noter également que certains de ces établissements proposeront également le vaccin contre la grippe, les gens étant encouragés à recevoir les deux vaccins en même temps.

Cela devrait aider les gens à renforcer leur immunité avant que les cas de grippe et de COVID-19 ne commencent à augmenter.

Beaucoup de gens pensent que la COVID-19 appartient au passé, mais ce n'est absolument pas le cas , souligne Mme Rocca. Nous continuons de voir des cas signalés quotidiennement à la santé publique.

Malheureusement, nous continuons également à voir des décès dont la cause sous-jacente est la COVID-19. Elle est donc toujours présente. Elle circule toujours et nous sommes au début de notre saison respiratoire.

Le site web de Santé publique Sudbury et districts énumère une liste de séances de vaccination.

Les gens peuvent aussi y obtenir de l’information pour déterminer leur éligibilité au nouveau vaccin contre la COVID-19.

Avec les informations de CBC