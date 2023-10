Des problèmes de déneigement à venir à Trois-Rivières?

Comme ça a été le cas l’hiver dernier, la gestion des neiges usées sera encore un casse-tête pour la Ville de Trois-Rivières cette année. Il est envisagé de devoir à nouveau restreindre le déneigement de certaines voies publiques et les transports vers les dépôts à neige.

C’est que le ministère de l’Environnement tarde à émettre le certificat autorisant les travaux d’agrandissement du site J.-Réal-Desrosiers. La Ville avait soumis sa requête en avril 2022. Depuis, le ministère multiplie les questions sur des enjeux comme la gestion des contaminants, la proximité de sources d’eau potable et le bruit généré par les opérations.

Cette expansion accuse déjà un retard de deux ans. La capacité du site doit être accrue de 80 % en le prolongeant vers le sud. L’Hôtel de Ville indique que même si l’autorisation était accordée dans les prochains jours, il sera trop tard pour lancer les travaux cette année.

L’hiver dernier, en raison des fortes précipitations qu’on a connues, ses limites avaient pratiquement été atteintes dès la fin du mois de janvier. La Ville avait alors dû imposer des mesures exceptionnelles en restreignant le déneigement des trottoirs sur les rues locales et en accentuant le soufflage sur les terrains privés. Le transport des neiges privées avait aussi été détourné vers le site Industriel, 30 kilomètres plus loin, à l’extrémité nord de la ville.

Publicité

Il n’est pas impossible que la Ville doive reprendre où elle avait laissé dans la gestion du déneigement l’hiver prochain.

Maintenant, à l’aube de la prochaine saison, en sachant qu’on ne peut pas bénéficier d’un dépôt à neige qui est plus considérable, on réfléchit déjà aux méthodes de qu’est-ce qu’on peut faire pour minimiser la neige qui sera transportée dans les dépôts à neige, explique le porte-parole de la Ville, Mikaël Morrissette. Est-ce qu’on priorise le soufflage à certains endroits par exemple? Donc, le scénario qu’on avait pour la fin de l’année dernière, est-ce qu’on le répète plus tôt cette année? C’est la réflexion dans laquelle la Ville se trouve présentement.

Un montant de 4 millions $ est déjà provisionné pour ces travaux dans le Programme triennal d’immobilisation de la Ville (PTI). Une fois agrandi, le site J.-Réal-Desrosiers aura une capacité de 730 000 m3. Celle du site Bellefeuille est de 825 000 m3 et celle du site Industriel de 350 000 m3.