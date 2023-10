Une clinique de santé payante ne fait pas l’affaire de tous à Ottawa

Le centre de santé South Keys situé sur la rue Bank, s'apprête à offrir des consultations sans rendez-vous avec des infirmières praticiennes, moyennant des frais annuels. Une pratique techniquement légale, mais qui ne fait pas l'unanimité.

La clinique South Keys Health Center devrait ouvrir ses portes le 10 octobre et offrir aux patients l'accès à des infirmières praticiennes au tarif de 400 $ par an.

L’ouverture de cette clinique sans rendez-vous suscite néanmoins des critiques, car son modèle de paiement des soins pourrait miner le système de santé de la province.

Toutefois, le directeur de l’établissement de santé, Osman Nur, affirme que sa clinique répond à des demandes que la province ne peut satisfaire.

Nous ne sommes qu'un pansement pour un système défaillant.

Jusqu'à présent, la clinique indique que plus de 2000 patients se sont inscrits et que des milliers d'autres sont sur une liste d'attente.

La clinique tire parti des règles obscures régissant les infirmières praticiennes, qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie de l'Ontario lorsqu'elles ne font pas partie de cliniques financées par la province.

Les infirmières praticiennes peuvent examiner les patients, prescrire des médicaments, demander des analyses de sang, orienter les patients vers des spécialistes et ouvrir leurs propres cliniques.

Nous faisons notre travail en toute légalité, car la loi autorise les infirmières praticiennes à facturer directement les patients , a déclaré M. Nur.

Des médecins de famille travaillent également à la clinique South Keys Health Center, mais leurs patients sont couverts par l'assurance maladie de l'Ontario et ne doivent pas payer.

Le montant initial de 400 $ couvrira la première consultation, et le reste couvrira l'administration de la santé du patient pendant un an , a expliqué M. Nur, ajoutant que les frais couvriront les renouvellements de médicaments, les références et l'interprétation des tests de laboratoire pendant toute l'année.

Malgré tout, l'idée de faire payer les patients ontariens pour des soins fait sourciller le bureau de la ministre de la Santé de la province.

La ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Un porte-parole de la ministre de la Santé, Sylvia Jones, a déclaré que le ministère examinait la question.

Nous ne tolérerons pas qu'une clinique facture ses services , a affirmé Hannah Jensen. Nous prenons des mesures pour examiner la situation et mettre fin aux agissements des mauvais acteurs qui profitent des patients.

Des cliniques légales, mais fondamentalement injustes

La présidente de Médecins canadiens pour le régime public et pédiatre au CHEO , Melanie Bechard, estiment qu’il est regrettable que de telles cliniques apparaissent même si elles demeurent légales, car les infirmières praticiennes ne sont pas explicitement couvertes par la Loi canadienne sur la santé.

Je pense que c'est un signe que notre système de santé a été si peu financé et si peu doté en ressources pendant si longtemps, en particulier dans le domaine des soins primaires, que les gens se tournent vers ces autres options , a-t-elle confié.

Melanie Bechard est pédiatre au CHEO et présidente de Médecins canadiens pour le régime public. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Fleury

C'est une situation inévitable , avoue la Dre Bechard qui juge ces types de cliniques profondément inéquitables.

Malheureusement, les cliniques de ce type sont fondamentalement injustes, car ceux qui ont les moyens d'acquitter les frais bénéficient d'un accès préférentiel, même si cela est conforme à la loi canadienne sur la santé.

La pédiatre espère que cette clinique permettra aux dirigeants politiques de prendre conscience de l'importance d'un financement adéquat des soins primaires.

Nous devons garder à l'esprit que même si ces services peuvent sembler une option intéressante pour ceux qui en ont les moyens, nous laissons des gens de côté et il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas en mesure de payer ces frais de 400 $ par an , raconte Dre Bechard.

Un moyen de réduire la demande

Un médecin de famille au South Keys Health Center, le Dr Georges Nicolas Mobayed, constate une forte demande de médecins de famille à Ottawa.

Malheureusement, c'est un gros problème dans le pays , a-t-il déclaré. Quelqu'un doit faire quelque chose, cela dure depuis des années et la situation ne va pas en s'améliorant.

On estime qu'environ 2,2 millions de personnes n'ont pas accès à un médecin de famille en Ontario, selon le Collège des médecins de famille de l'Ontario.

Le Dr Mobayed reçoit actuellement ses patients à la clinique de South Keys, mais son activité est entièrement séparée de celle de la clinique sans rendez-vous.

Elles font la même chose, exactement comme les médecins de famille. Ma question est la suivante : pourquoi ne seraient-elles pas rémunérées comme le sont les médecins de famille?

Payer pour consulter des infirmières praticiennes n'est peut-être pas la solution idéale , a déclaré le Dr Mobayed. Mais cela peut constituer un début de réponse à l'énorme arriéré de personnes ayant besoin de soins.

La PDG de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, Doris Grinspun, n'est pas d'accord et affirme que les cliniques de ce type compromettent la qualité du système de soins de santé.

L'inconvénient est qu'il y aura un accès plus rapide pour ceux qui peuvent payer et un accès plus lent pour les autres , a-t-elle déclaré. La solution n'est pas de faire proliférer ces cliniques en raison de la demande.

Doris Grinspun, présidente de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon elle, une partie de la solution consiste plutôt à améliorer l'accès aux centres de santé communautaires à but non lucratif et aux cliniques dirigées par des infirmières praticiennes dans toute la province.