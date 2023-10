Les trains de banlieue GO à Toronto circulent pour la plupart selon l'horaire normal mercredi matin, mais il subsiste quelques perturbations liées à la défaillance du système de voies ferrées du CN survenue mardi.

GO fait état sur son site web de quelques annulations tôt mercredi sur les lignes Lakeshore Ouest, Kitchener et Stouffville.

Mardi, les services de GO et des trains UP Express, reliant la gare Union à l'aéroport Pearson, ont été perturbés pendant plusieurs heures, en raison d'un problème de connectivité Internet du CN.

Le réseau UP Express indique que ses trains circulent normalement mercredi matin.