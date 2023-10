La mairie de Rapide-Danseur est de nouveau vacante

Pour une deuxième fois depuis l’élection générale en novembre 2021, la municipalité de Rapide-Danseur en Abitibi-Ouest devra se trouver un nouveau maire ou une nouvelle mairesse.

Le maire Sylvain Vachon a annoncé mardi soir, lors du conseil municipal du 3 octobre, que sa démission était effective au terme de la séance.

Il y a eu un changement significatif dans ma vie professionnelle. J’ai récemment accepté un nouvel emploi qui me garde à l’extérieur de la région pendant de longues périodes. Cette nouvelle opportunité exige que je me consacre à mes nouvelles responsabilités, ce qui rendra impossible pour moi de continuer d’assumer mes fonctions de maire avec la même dévotion et le même engagement , a-t-il mentionné dans une lettre adressée à la directrice générale, Line Boudreault, qu’il a tenu à lire publiquement.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Vachon a annoncé sa démission lors de la séance municipale de Rapide-Danseur du 3 octobre. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

L’ex-président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de l'Abitibi-Témiscamingue, qui avait également été candidat du Parti québécois en 2018 pour succéder à François Gendron, n’a jamais caché son intérêt politique. Lorsque la possibilité de briguer la mairie de Rapide-Danseur s’est présentée, Sylvain Vachon a posé sa candidature et a été sans opposition en août 2022, moins d’un an après l’élection générale.

En mai 2022, Rapide-Danseur avait été placée sous une administration provisoire de la Commission municipale du Québec lorsque la mairesse, Ariane Milot-Breton et de trois autres conseillères avaient remis leurs démissions.

Cette fois par contre, il ne s’agissait pas de différends internes et Sylvain Vachon assure que le climat au conseil de Rapide-Danseur était serein.

Au cours de l’année passée, j’ai eu le plaisir de travailler aux côtés d’une équipe municipale dévouée et de contribuer à des dossiers importants pour le positionnement de notre municipalité.

Sylvain Vachon précise travailler pour la mine Éléonore, à la Baie-James, où il se rend pour environ trois semaines avant de revenir plus au sud pour un court séjour de six jours.

Un décès et une autre démission

Rapide-Danseur devra également trouver deux personnes pour pourvoir des postes de conseillers. En août dernier, le conseiller François Cloutier, qui agissait comme maire suppléant est décédé subitement. Le conseiller Mathieu Proulx a lui aussi remis sa démission lors du conseil municipal du 3 octobre pour des raisons personnelles.

Il ne reste que quatre conseillers en poste, Lorraine Doucet-Dion, Daniel Aubé, Christiane Guillemette et Vanessa Gravel. Ces élus assurent le quorum, de justesse, et évitent à la municipalité de replonger sous une administration provisoire.

La conseillère municipale Christiane Guillemette a accepté d’assumer le rôle de mairesse de manière intérimaire.

De nouvelles élections devront être déclenchées afin de combler les postes vacants.