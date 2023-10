Crise du logement : Charlottetown recevra des fonds d’Ottawa à trois conditions

La Ville de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard doit s’engager à permettre la construction d’immeubles de quatre appartements dans tout son territoire afin de recevoir des fonds fédéraux en matière de logement.

C’est l’une des trois conditions énumérées dans une lettre que le ministre du Logement du Canada, Sean Fraser, a expédiée au maire Philip Brown le 25 septembre.

À l’heure actuelle, Charlottetown exige que les promoteurs immobiliers demandent un permis particulier pour construire des immeubles de quatre appartements dans les quartiers composés majoritairement de maisons unifamiliales.

Ouvrir en mode plein écran Sean Fraser est devenu ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada le 26 juillet 2023. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La seconde condition est de chercher des moyens d’augmenter la densité du logement dans les environs de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et du Collège Holland. Ces quartiers pourront ainsi accueillir plus d’étudiants.

Enfin, Ottawa demande à Charlottetown de réduire ses restrictions par deux moyens. Elle doit supprimer ses mesures subjectives difficiles à comprendre pour les constructeurs (par exemple l'exigence que les projets de construction correspondent au caractère du quartier ). Elle doit aussi supprimer les restrictions excessives imposées aux propriétaires qui installent des logements locatifs supplémentaires (parfois appelés logement au sous-sol) pour en faire des options de logement véritablement abordable.

Charlottetown a fait une demande au programme fédéral du Fonds pour accélérer le logement (FACL).

Publicité

Selon un porte-parole municipal, tout financement accordé soutiendra la création d'un plus grand nombre de logements. La Municipalité veut aussi mettre à jour son plan officiel pour l’avenir et ses règlements en matière d’urbanisme, de zonage et d'aménagement pour soutenir une densité accrue, et mettre en œuvre un système de permis électronique pour les demandes de construction et d'aménagement afin de rationaliser le processus.

Il faut en faire plus, selon Sean Fraser

Dans sa lettre, le ministre Fraser félicite Charlottetown pour certains éléments de sa demande, dont le projet de permis électronique et la volonté de permettre une plus grande densité.

Toutefois, selon le ministre, il faut en faire plus pour relever les défis en matière de logements et maximiser la croissance.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Norman Beck croit que Charlottetown et le gouvernement du Canada pourront s'entendre. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Le conseiller Norman Beck, président du comité municipal sur les priorités stratégiques, les communications et les affaires intergouvernementales, explique que le tout est encore récent et que la Municipalité discute de moyens de procéder. Il croit que les deux ordres de gouvernement pourront s’entendre.

Publicité

Je pense que nous avons la volonté d’examiner cela ensemble, de l’examiner collectivement, de déterminer dans quelle direction nous allons et finalement d’arriver à la meilleure décision possible pour la ville et pour ses résidents , affirme Norman Beck.

Un nouveau paysage urbain

Le ministre provincial du Logement, Rob Lantz, a aussi lu la lettre du ministre Fraser. Il estime que la population doit s’habituer à un nouveau paysage urbain, à une densité plus élevée et à de la construction plus en hauteur. Il ajoute qu’il faut être plus efficace en matière d’aménagement, d’arrêtés municipaux et de permis.

Toutes ces choses sur lesquelles nous devons travailler, que nous devons améliorer pour créer un meilleur environnement de logement et faire avancer les choses plus rapidement , souligne Rob Lantz.