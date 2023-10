C’est le retour du masque dans certains hôpitaux du Nouveau-Brunswick

Les visiteurs, employés, bénévoles et patients des hôpitaux du Réseau de santé Horizon devront recommencer à porter le masque s’il y a des éclosions de COVID-19 ou d’autres virus respiratoires dans l’établissement.

Dès mercredi, cette obligation s’applique aux hôpitaux régionaux avec deux éclosions ou plus et aux hôpitaux communautaires avec plus d’une éclosion.

Le port du masque sera optionnel dans les espaces publics, comme les halls d’entrée ou les cafétérias.

Le réseau ne précise pas dans quels hôpitaux on compte actuellement des éclosions de la maladie.

La semaine dernière, on indiquait que des éclosions de COVID ont été décelées dans sept unités de l’hôpital de Moncton et dans trois unités à Saint-Jean.

Pour la période entre le 3 et le 16 septembre, le Nouveau-Brunswick a rapporté quatre décès liés à la COVID-19.

Les visites sociales ne sont pas autorisées dans une unité de soins de longue durée qui connaît une éclosion de virus respiratoire et le port du masque continuera d’être exigé pour les travailleurs de la santé et les personnes de soutien désignées dans ces unités.

Pas de nouvelles directives à Vitalité pour le moment

Du côté de Vitalité, les règles sur le port du masque n’ont pas été modifiées.

Depuis le printemps, le port du masque n’est plus obligatoire dans l’environnement de soins des patients, à l’exception des endroits réservés aux patients en oncologie. Le masque est toutefois fortement encouragé.

Le 18 septembre, le réseau avait suspendu les visites à certaines unités des hôpitaux de Moncton, Bathurst et Edmundston en raison d'éclosions de COVID-19.