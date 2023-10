Sherbrooke lance un projet pilote de vélo hivernal

La Ville de Sherbrooke entretiendra un réseau cyclable de 9 kilomètres cet hiver en guise de projet pilote.

La piste déneigée débutera de l’intersection King/Bertrand-Fabi jusqu’au cégep de Sherbrooke. Le tour du lac des Nations fera aussi du projet du projet pilote.

Le stationnement hivernal en bande cyclable sera interdit dans les tronçons ciblés. On va entretenir les surfaces pour qu’elles soient praticables dès 7h00 le matin , a expliqué la directrice intérimaire du Service de l’entretien et de la voirie, Nathalie Bourgeois.

L’organisme Vélo Urbain Sherbrooke avait par le passé dénoncé le piètre état du réseau cyclable en hiver. Même si certaines pistes étaient déneigées, elles ne l’étaient pas priorisées.

Ce projet pilote nécessitera un investissement de 456 900 $, notamment pour l’ajout de quarts de travail pour permettre un entretien optimal des pistes.

Un investissement qui inquiète la conseillère municipale du district de Rock Forest, Annie Godbout, qui redoute que le tronçon ne soit utilisé que par une centaine de personnes. C’est sûr que 425 000 $ pour peut-être 125 personnes, c’est sûr qu’il faudra bien réfléchir à la décision , a déclaré Mme Godbout. Est-ce qu’on a les moyens de cela , a ajouté la conseillère du district de Saint-Élie, Christelle Lefèvre.

La présidente de la Commission de l’environnement, Joanie Bellerose, a répliqué qu’il ne fallait pas que la dépense soit un frein au projet. Toutes les études démontrent que ce qui décourage les cyclistes, c’est le fait qu’il n’y en ait pas d’infrastructures pour pratiquer (leur sport). Moi je suis convaincue que ça va permettre de faire boule de neige.

La Ville compte colliger des données sur l’utilisation du tronçon hivernal du projet pilote afin de réviser la politique de viabilité hivernale en 2025.

On a prévu réviser la politique en 2025 pour se donner un deux ans d’ajustement du niveau de service du réseau cyclable dans la politique , a expliqué Mme Bourgeois. Il sera ensuite possible d’ajouter de nouveaux axes qui feront l’objet d’un entretien à l’année.

Vélo Québec accompagnera la ville dans la démarche. Des chercheurs du projet ACCEPTER le Vélo de l’Université McGill et de Polytechnique Montréal analyseront les impacts des changements.

Démolition à venir de plusieurs abris aux abords des pistes cyclables