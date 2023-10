Feu vert aux travaux de rénovation du gymnase du centre récréatif de Rock Forest

Le conseil municipal de Sherbrooke a approuvé mardi soir les travaux de rénovation du gymnase du Centre récréatif de Rock Forest.

Le gymnase sera reconverti et utilisé par le club de gymnastique SherGym durant les travaux de rénovations de l’édifice Expo-Sherbrooke que le club utilise actuellement. La vocation à long terme des lieux restera ensuite à déterminer.

Les travaux qui se dérouleront en 2024 et en 2025 nécessiteront, selon les estimations de la municipalité, un investissement de près d’un demi-million de dollars.

La présidente de la Commission de la culture, des loisirs, des sports et du plein air, Nancy Robichaud a toutefois émis certaines craintes à l’effet que les lieux soient considérés comme l’espace satellite du SherGym à long terme. Je suis totalement d’accord pour que les locaux soient utilisés par le SherGym durant les travaux , a-t-elle toutefois précisé.

La conseillère municipale souhaiterait que toutes les options soient analysées pour la vocation à long terme du gymnase.

Préoccupations des locataires

Le professeur à l’école de Karaté France Carrier, Charles Beaulieu, a sensibilisé les élus aux défis occasionnés par le changement de vocation du centre récréatif lors de la période de questions.

Les cours sont donnés dans le bâtiment en question. On a reçu un courriel le 28 septembre à l’effet que le Centre récréatif de Rock Forest allait changer de projet, a-t-il mentionné. Cette lettre nous est arrivée et nous informe que le 12 novembre, on doit quitter les lieux. Vous comprendrez qu’on a commencé notre session.

Selon la mairesse, il y aurait eu des changements depuis l’envoi de la lettre. Les occupants pourraient finalement poursuivre leurs activités jusqu’en décembre et ils recevront un accompagnement pour la relocalisation.