Sherbrooke se dotera d’une politique conciliation travail-famille

Les élus sherbrookois ont accepté la proposition de la conseillère, Laure Letarte-Lavoie, d’élaborer une politique de conciliation travail-famille.

Les services municipaux ont obtenu le mandat du conseil municipal d’amorcer les travaux pour préparer cette politique en vue d’une adoption prochaine par les élus.

La conseillère Laure Letarte-Lavoie, qui a annoncé publiquement être enceinte lundi, est à l’origine de la résolution. Le milieu municipal ne devrait pas faire exception et écarter cet enjeu de fond , a-t-elle déclaré lors de sa prise de parole au conseil municipal.

Très heureuse que ce soit une élue de Sherbrooke, la première femme qui va vivre une grossesse durant un mandat, qui porte le dossier.

Si tous les élus se sont montrés favorables à la démarche, certaines préoccupations ont été évoquées. À titre d’exemple, la conseillère municipale Hélène Dauphinais ne souhaiterait pas qu’une autre personne puisse siéger à la place d’une élue à titre de représentante. Ce sont les citoyens qui ont choisi cette personne (l’élue) et il faut que ce soit respecté , a-t-elle souligné.

Le droit de siéger à distance

Sherbrooke demande également au gouvernement du Québec d’autoriser les élus à siéger à distance durant un congé parental.

Durant la pandémie, les élus pouvaient participer aux séances en visioconférence en toute légalité. Durant la pandémie on s’est modernisé et à la fin de la pandémie, on nous a enlevé la possibilité d’accommoder les membres du conseil municipal , a déploré la mairesse Évelyne Beaudin.

Laure Letarte-Lavoie compte également fonder un regroupement d'élues municipales pour améliorer les conditions de celles-ci à l'échelle provinciale.