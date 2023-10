Aménagement du territoire : Sherbrooke prépare un « grand ménage »

Les travaux entourant l’élaboration d’un Plan d’urbanisme peuvent officiellement commencer alors que le conseil municipal a approuvé mardi soir la stratégie de travail qui leur a été présenté.

Un plan d’urbanisme est un document légal qui précise l’utilisation projeté de chaque partie de la ville. Elles permettent ainsi d’encadrer l’aménagement et le développement du territoire.

Sherbrooke, qui a aussi le statut de MRC, travaillait depuis plusieurs années uniquement avec un schéma-plan d’aménagement. C’est-à-dire un plan d’urbanisme incorporé à même le schéma d’aménagement. Un schéma d’aménagement c’est quelque chose à haut niveau, explique la mairesse Évelyne Beaudin. Les municipalités prennent le schéma d’aménagement (développé par une MRC) et le traduisent en plan d’urbanisme.

C’est l’opportunité de faire le grand ménage.

Une situation qui est loin d’être idéale, selon Mme Beaudin. Ça n’a pas de bon sens quand on regarde la complexité des règlements à Sherbrooke. On a fait un collage de 7 règlements d’urbanisme quand on a fait les fusions il y a 20 ans.

Une dépense importante?

La démarche qui s’articulera autour de 6 thématiques (habitation, mobilité, environnement, développement économique, agriculture et patrimoine), suscite l’engouement de certains élus. C’est très excitant qu’on puisse se pencher sur cela et rêver ensemble de comment on peut planifier notre territoire , s’est exclamée la conseillère municipale Fernanda Luz.

D’autres élus s’inquiètent toutefois des dépenses engendrées par la démarche, d’autant plus que d’autres dossiers sont en chantier, dont le Plan nature. On a vu à travers l’étude budgétaire, si on comprend bien, que c’est 5,1 millions l’engagement pour le plan d’urbanisme, s’est inquiétée la conseillère Annie Godbout. Est-ce que c’est absolument nécessaire d’avoir le plan d’urbanisme?

Ça fait plusieurs années qu’on fonctionne avec un schéma d’aménagement.

Même son de cloche du côté de la conseillère Hélène Dauphinais. Personnellement, je mettrais la priorité sur finir le plan nature , a-t-elle souligné.

La mairesse rétorque que la ville serait l’une des deux villes du Québec dans cette situation d’exception et que ne rien faire pourrait condamner Sherbrooke à stagner économiquement .

Les travaux pour le plan d’urbanisme devraient se terminer en 2026 selon la stratégie présentée aux élus.