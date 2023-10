Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, démissionne

Après 20 ans de carrière politique, le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a annoncé sa démission, mardi soir, après avoir perdu son siège à Saint-Boniface. Le parti libéral n’est pas non plus parvenu à conserver les trois sièges qu’il détenait à l’Assemblée législative depuis 2019.

Je me sens terrible, comme vous le pensez c’est très difficile. Le NPD travaille très fort ici.

Dougald Lamont perd son siège dans Saint-Boniface aux mains du candidat néo-démocrate, Robert Loiselle. Cet enseignant métis est bien implanté dans la communauté franco-manitobaine.

J’ai perdu mon siège. Ça serait très difficile d’être chef de parti après avoir perdu. Je me sens épuisé. C’est difficile de faire un effort comme ça et de perdre. J’étais une des seules voix progressistes. Le NPD ne l’est pas. Les gens détestaient vraiment les conservateurs, c’était ça le plus important pour eux , a souligné le député défait.

Élections au Manitoba 2023 Consulter le dossier complet Élections au Manitoba 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Dougald Lamont a tenu à rappeler son attachement pour sa circonscription.

C’était la joie de ma vie de représenter les gens de Saint-Boniface. C’était plus qu’un travail, une vocation. On ne sait pas ce qui va arriver après ça, mais j’ai rencontré tellement de gens extraordinaires. Je l’apprécierai pour toute ma vie.

Le parti, qui détenait trois sièges à l'Assemblée législative à la dissolution de la chambre, réussit à ne retenir qu'une seule circonscription. Cindy Lamoureux a été réélue dans Tyndall Park.

Publicité

Élu de Saint-Boniface depuis 2018

Dougald Lamont, âgé de 54 ans, a passé la majeure partie de sa carrière dans le domaine des communications, créant sa propre agence de publicité numérique.

Il entame sa carrière politique au cours des élections provinciales de 2003 où il tente de convaincre les électeurs de Saint-Boniface. Il finit deuxième, derrière le néo-démocrate, ministre des Finances de l'époque et futur premier ministre du Manitoba, Greg Selinger.

En 2014, Dougald Lamont préside la campagne électorale de Robert-Falcon Ouellette, alors presque inconnu du public, qui tente de se faire élire maire de Winnipeg.

L’année suivante, M. Lamont devient directeur des communications de M. Ouellette, en course pour la circonscription fédérale de Winnipeg-Centre.

Après six années dans les coulisses de la politique, Dougald Lamont devient chef du Parti libéral en octobre 2017. Il remporte les élections du parti avec huit voix d’avance sur Cindy Lamoureux, succédant ainsi à Rana Bokhari.

Publicité

Lors d’une élection partielle l’année suivante suite au départ de la vie politique de Greg Selinger, M. Lamont remporte la circonscription de Saint-Boniface, que les néo-démocrates ont détenue pendant 19 ans.

Durant la campagne cette année, Dougald Lamont a positionné le Parti libéral du Manitoba comme une alternative aux partis progressiste-conservateur et néo-démocrate du Manitoba.

Des succès politiques

Malgré une équipe et un budget moindres que ceux de ses opposants progressistes-conservateurs et néo-démocrates, Dougald Lamont a remporté quelques succès politiques.

L'année dernière, il a poussé la province à réexaminer la décision de la Couronne de ne pas porter d'accusations criminelles contre l'ancien magnat de la mode, Peter Nygard.

Le gouvernement a ordonné un examen externe et, plusieurs mois plus tard, la police a porté des accusations d'agression sexuelle et de séquestration, ce que dément l’accusé.

M. Lamont a également conduit les libéraux à obtenir des résultats surprenants lors d'élections partielles, notamment dans la circonscription de Fort Whyte, à Winnipeg, l'année dernière. Le libéral Willard Reaves est passé à 200 voix de remporter le siège historiquement progressiste-conservateur, que détenait l'ancien premier ministre Brian Pallister, finalement remporté par Obby Khan.

Avec des informations de La Presse canadienne