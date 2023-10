Un parc linéaire prend forme à Laval

Laval fait l’acquisition de terrains au centre-ville pour implanter son projet de parc linéaire du Souvenir.

La Ville a acheté de gré à gré deux terrains appartenant à Nérsam inc., situés à l’intersection nord-ouest du boulevard Le Corbusier et du Souvenir. Au coût de 2 450 000 $, un prix juste , selon le maire de Laval, ces terrains d’une superficie de 1663,6 mètres carrés deviendront la pièce maîtresse de ce qui va définir le nouveau visage du centre-ville .

On va bientôt arracher de l’asphalte et planter des arbres.

Pensé il y a plus de deux ans, le parc linéaire du Souvenir est l’un des projets phares du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville. Ce parc, d’un kilomètre de longueur, traversera la ville d’est en ouest en raccordant le Bois du Trait-Carré au Carré Laval, deux terrains appartenant déjà à la Ville.

Ouvrir en mode plein écran Le parc linéaire est représenté par le trait orange sur la carte. Photo : Ville de Laval

Tel qu’indiqué dans le PPU , les Lavallois y trouveront, à terme, des espaces boisés, des plaines végétalisées, des points d’eau, des places publiques, des modules de jeux et des plateaux sportifs .

Pour le moment, la Ville de Laval ne prévoit pas acheter d’autres terrains. Elle compte sur la contribution aux fins de parcs inscrite au code d’urbanisme en vigueur depuis novembre 2022. Ce règlement oblige les propriétaires qui désirent développer leurs terrains à céder 10 % de leur superficie à la ville pour l'aménagement de parcs. Le code d’urbanisme les force également à verdir eux-mêmes 25 % de leur terrain.

Le projet arrive à point, selon le maire Boyer. Les propriétaires des centres commerciaux entourant le futur parc sont en phase de développement. C’est au gré des redéveloppements qu’on va compléter le parc, c’est un projet de longue haleine.

Mais on n’attendra pas dix ans pour avoir tous les terrains avant de verdir.

Bien que selon le code d’urbanisme, les propriétaires pourraient verser une somme équivalente à 10 % de la valeur du terrain sans le céder, le maire demeure optimiste quant à la volonté des entrepreneurs à verdir leur centre-ville.

Un parc en courtepointe

Devoir juxtaposer des terrains privés pour en faire un parc linéaire structurant est un véritable défi, selon l'organisme Canopée - Le Réseau des bois de Laval.

Les propriétaires de ces terrains commerciaux ne donneront pas le 10% de gaieté de cœur et aussi facilement qu’on aimerait.

Il est possible que le parc se développe par intermittence, ajoute l’écologiste, mais peu importe : le déficit en végétation au centre-ville est tellement important que chaque petite parcelle qu’on peut verdir est une victoire en soi.

Virage vert à Laval

La prise de conscience du déficit de verdure à Laval a débuté sous la direction du maire Marc Demers entre 2013 à 2021. Cependant, la Ville a pesé sur l’accélérateur depuis l’élection du maire Stéphane Boyer, suggère l'écologiste Francis Allaire.

Clairement, depuis l’administration Boyer, oui, il y a un virage très clair, un virage vert!