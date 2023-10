La Ville de Trois-Rivières se dirige vers un nouveau quartier général de la police au coût de 84 millions $. La facture a plus que doublé si on compare avec les précédents scénarios évalués à 25 et 55 millions $.

Les élus de Trois-Rivières ont adopté mardi soir en séance du conseil un avis de motion pour un emprunt concernant le projet. Cela signifie qu’ils auront à se prononcer sur le projet lors d’un prochain conseil.

Le projet sur la table ne fait pas l’unanimité. Les coûts dépassent ceux de la construction de l'Amphithéâtre Cogeco et du Colisée Vidéotron, ce qui est trop élevé pour certains conseillers.

Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, a d’ailleurs signifié mardi qu’il envisage de demander le vote concernant le projet lorsque viendra le moment.

Un investissement nécessaire?

Un tel investissement est essentiel si on s’en fit aux propos du conseiller du district de Richelieu, Jonathan Bradley. Pour lui, il faut aller de l’avant maintenant avant que la facture augmente encore.

Problématiques avec le quartier général actuel : Bloc cellulaire non conforme aux recommandations du ministère de la Sécurité publique

Configuration qui fait en sorte que les victimes peuvent croiser les suspects

Salles d’entrevue et d’interrogatoire insuffisantes pour les enquêtes

Locaux convertis inadaptés pour la nature des besoins

Vestiaires trop exigus pour le personnel des différentes équipes

Impossibilité de futurs développements et d’ajout de services Source : Ville de Trois-Rivières

Les policiers sont à l’étroit et il faut penser à long terme, fait-il valoir. La conception du bâtiment date d’avant la fusion municipale de 2002. Le quartier général actuel qui date de 1987 a été conçu pour une capacité de 105 employés.

Le besoin actuel est de 255 employés donc le quartier actuel est complètement dysfonctionnel et ne respecte pas les normes , poursuit celui qui est aussi président du comité Assurer la sécurité des milieux.

Selon M. Bradley, l’option à 84 millions $ est la meilleure parmi les quatre scénarios évalués par la Ville. Le projet prévoit de rénover le bâtiment actuel du boulevard des Forges et de l’agrandir. L’endroit actuel est idéal en raison de son positionnement stratégique en plein cœur de la ville, croit-il.

L’intégration de la cour municipale dans le nouveau quartier général est prévue dans le projet.

D'après une entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin et avec les informations de Julie Grenon