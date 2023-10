La réalité virtuelle pour lutter contre la crise des surdoses

Life SaVR, une application bilingue pour enseigner l'administration de la Naloxone, un médicament qui peut contrecarrer les effets d'une surdose d'opioïdes, a été lancée mardi. Cette initiative du collège Éducacentre plonge l’utilisateur dans une mise en situation de réanimation d'une victime de surdose grâce à la réalité virtuelle.

L’application comporte trois segments : une introduction sur la crise des opioïdes, une familiarisation avec la composition d’une trousse de Naloxone puis une simulation.

La simulation place l’usager devant un individu, un travailleur de la construction, couché par terre, vraisemblablement en situation de surdose. Elle l’invite à repérer les différents symptômes : bruits de suffocation, des gargouillements ou des ronflements. On est par la suite informé sur les actions à entreprendre avec la trousse de Naloxone pour tenter de réanimer la personne à risque.

Éducacentre mise sur cet outil pour contribuer à atténuer la mortalité de la crise des surdoses dans la province.

L’application a été créée pour être utilisée sur un casque de réalité virtuelle. On a souhaité que les gens puissent comprendre ce qui se passe, comprendre qu’il y a un antidote et pourquoi ne pas se former pour intervenir si demain on se retrouve dans une situation où l’on doit intervenir , explique Julien Capraro.

Il ajoute que le choix de placer l'utilisateur sur un chantier de construction et face à une victime de surdose qui travaille dans ce milieu reflète aussi une certaine réalité.

Le point de départ, c'est un article qui venait justement souligner que la plupart des surdoses n'arrivaient pas forcément dans les situations marginales, c'est une vraiment une grande variété d'interventions. Une partie des travailleurs du monde de la construction était particulièrement vulnérable par rapport aux surdoses , précise-t-il.

Les limites du virtuel

Julien Capraro estime que l'utilisation des casques de réalité virtuelle risque de s'élargir de plus en plus.

Julien Capraro reconnaît que cet outil n’a pas été créé pour remplacer la formation en personne offerte lors de la remise des trousses de Naloxone dans les centres de prévention, mais plutôt pour sensibiliser le public, ou encore offrir une éducation complémentaire aux personnes recevant une formation.

Ce ne sont pas non plus toutes les organisations qui ont accès à un casque virtuel pour accéder à cette application. Julien Capraro estime que cet outil devient de plus en plus accessible pour le grand public et qu'il y a un virage pour une utilisation plus répandue.

L'outil a été créé en collaboration avec La Boussole, qui a offert son expertise de travail sur le terrain, ainsi que RésoSanté. Plus de personnes seront touchées par ces formations, plus on pourra sauver de vie , affirme Aurélien Derozier, responsable des communications chez La Boussole.

Selon le docteur Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver et président de RésoSanté, l’application peut aussi bonifier le savoir-faire de personnes ayant déjà reçu une formation : Ça les met dans un contexte où ils vont réaliser que tout doit être fait très rapidement dans la réalité d’un individu qui est en surdose et ils peuvent comprendre de quelle façon ils vont réagir dans ce contexte-là.

Le Dr Brian Conway estime que l'application peut être utile dans le contexte d'un plan plus global d'intervention contre la crise des surdoses.

Néanmoins, à son avis, une application pour apprivoiser la réanimation en cas de surdose doit faire partie de l’éventail de ce qui doit être développé pour répondre à la crise des opioïdes en Colombie-Britannique.

Pour lui, l'intervention avant même le moment de la surdose est prioritaire alors que 2023 risque de battre une fois de plus le triste record du nombre de morts en lien avec des surdoses en Colombie-Britannique. Le dernier bilan, publié en septembre, fait état de plus de 1600 décès depuis le début de l'année dans la province.