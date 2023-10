Technologie : Plug and Play ouvre une antenne à Edmonton

Plug and Play, la compagnie d'investissement californienne qui accompagne les entreprises émergentes des nouvelles technologies, a ouvert un bureau au centre-ville d'Edmonton alors que le secteur est en pleine expansion en Alberta.

Plug and Play exerce ses activités dans la province depuis 2020. En plus d’investir dans les nouvelles technologies et d’aider des centaines d'entreprises émergentes à travers le monde, elle offre des services de réseautage.

Selon Saeed Amidi, son PDG , la compagnie appuiera près de 200 entreprises cette année.

Vingt d'entre elles vont recevoir près de 100 000 $ d'investissements, pour un total de 2 millions de dollars en Alberta.

Saeed Amidi, le PDG de Plug and Play, souligne que l'entreprise appuyera cette année près de 200 entreprises.

L'Alberta, « un acteur majeur »

Ce n'est pas un hasard si l'entreprise a ouvert une antenne à Edmonton.

Selon Garrett Koehler, porte-parole du ministère des Technologies et de l’Innovation, les investissements en capital-risque dans la province ont atteint 208 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023.

Cela représente une croissance de 18 % par rapport à l'année dernière, alors que les chiffres à l’échelle du pays font état d’une baisse de 28 %, souligne-t-il dans un courriel.

En raison de la croissance rapide d'une année sur l'autre, l'Alberta détient maintenant 11,9 % des transactions de capital-risque au Canada, contre 1 % en 2018. Ces chiffres démontrent que l'Alberta est en train de devenir un acteur majeur au pays.

Le nouveau bureau de Plug and Play est au centre-ville d'Edmonton.

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, ne cache pas sa satisfaction : Edmonton a beaucoup de talents et de solutions à offrir au monde. Nous sommes convaincus que l'ouverture de ce bureau nous permettra de le faire à l'échelle mondiale.

L’Alberta espère poursuivre sur sa lancée et devenir une province pivot dans les nouvelles technologies.

True Angle Medical Technologies, par exemple, est une entreprise qui se spécialise dans la technologie médicale. Elle a entre autres conçu un appareil qui permet de surveiller les troubles de déglutition, à savoir les difficultés à avaler les aliments, qu’on appelle aussi la dysphagie.

Nous avons commencé à développer notre produit en 2013, mais c'est en 2020 que l'on s'est officiellement lancé sur le marché , explique la directrice générale, Jana Rieger.

Il y a un an, l'entreprise a bénéficié de l'aide de Plug and Play, qui l’a mise en relation avec des investisseurs de la Silicon Valley.

La taille de notre entreprise a quadruplé depuis que nous avons travaillé avec Plug and Play.

Jana Rieger est la directrice générale de True Angle Medical Technologies qui a bénéficié de l'appui de Plug and Play.

Jana Rieger souligne que l'Alberta devient une place forte en matière de technologies grâce notamment à l'Université de l'Alberta, à Edmonton, et à l'Université de Calgary.

Avec les informations de Marc-Antoine Leblanc