Ils distribuent des trousses de naloxone et parlent avec les personnes assises dans la rue. Une douzaine de marcheurs ont pris part à la marche « Bons voisins Ottawa » dans le marché By, mardi soir.

Après avoir fait ses débuts dans le quartier Vanier le 8 août, la marche hebdomadaire qui vise à sensibiliser la population aux problèmes de sécurité dans le centre-ville inclut désormais les rues du marché By.

Le marché By, présentement, c’est là où on a les plus gros besoins à Ottawa , soulève la présidente du comité de sécurité de l’Association communautaire Vanier, Myka Delisle-Spencley. La concentration de sans-abri, de population vulnérable est définitivement au marché [By] et dans la Basse-Ville.

C’est pour améliorer la visibilité du mouvement et encourager les résidents d’autres quartiers à s’impliquer que l’Association communautaire Vanier a pris la décision d’étendre les frontières de la marche.

Monique Delisle, une résidente de la Basse-Ville d’Ottawa, participait au mouvement, mardi.

Une résidente de la Basse-Ville d'Ottawa, Monique Delisle, participait à la marche, mardi.

On veut être des bons voisins , lance-t-elle, ajoutant participer à l’initiative pour voir les gens, voir comment on peut les aider .

Un agent de quartier du Service de police d’Ottawa (SPO), le sergent Morin, était également de la partie.

Alors qu’il fait habituellement de la patrouille active et proactive dans la communauté , mardi soir, il tentait de voir comment on peut apporter des changements positifs .

De l’aide valorisante

Les gens ont vraiment besoin d’aide, mais souvent ils ont juste besoin qu’on les écoute , note Mme Delisle-Spencley. On s’assoit avec eux sur la rue, on écoute leur raison d’être là, pourquoi ils n’ont pas un endroit où rester, pourquoi ils ne veulent pas aller dans les abris.

Pour éviter d’avoir une présence intimidante , les marcheurs circulent par petits groupes et approchent les gens en duo seulement.

Après avoir fait ses débuts dans le quartier Vanier le 8 août, la marche hebdomadaire qui vise à sensibiliser la population aux problèmes de sécurité dans le centre-ville inclut désormais les rues du marché By.

Depuis le début du mouvement, on n’a eu aucun incident négatif , rapporte la présidente du comité de sécurité de l’Association communautaire Vanier. On a été accueilli à bras ouverts par la communauté dans la rue.

On commence à être reconnu par les gens dans la rue et c’est très valorisant de savoir qu’ils nous acceptent et qu’ils veulent notre aide.

On est prêts à administrer [de la naloxone] s’il y a des surdoses , confirme cette dernière, qui informe que le groupe a porté assistance à une personne en surdose depuis le début du mouvement.

Prendre le pouls de la population

La conseillère du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, était aussi sur place, mardi soir, et prend plaisir à participer aux marches organisées par l’Association communautaire Vanier. Elle profite de l’occasion pour prendre le pouls de la population, connaître les préoccupations des gens, et rappeler aux résidents que sa porte est toujours ouverte .

La conseillère du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante. (Photo d'archives)

Moi je veux que les gens sachent que je suis la conseillère du quartier et peu importe s’ils sont dans un refuge, dans un logement social, s’ils sont des étudiants ou des résidents, ils peuvent prendre contact avec moi , soutient-elle.

Stéphanie Plante est ravie que la marche née à Vanier, Bons voisins Ottawa , élargisse ses limites au marché By. Je trouve que c’est une bonne chose [...] que les gens voient ce qui se passe dans les autres quartiers et qu’ils se parlent entre eux.

