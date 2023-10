Le chanteur David Lavergne et sa conjointe pourront construire quatre chalets locatifs sur le chemin de la Baie-Martin au lac des Piles. Les élus de Shawinigan corrigent ainsi une maladresse commise il y a quelques semaines. Ils avaient présenté lors d’une séance antérieure du conseil de ville un règlement d’urbanisme qui aurait autorisé la construction de six chalets locatifs alors que les promoteurs n'avaient des visées que pour quatre.

La Ville de Shawinigan a rectifié le tir mardi soir en séance du conseil en adoptant un nouveau règlement qui reflète les réelles intentions d'Éther, l’entreprise des deux développeurs.

La précédente version du règlement aurait laissé la porte ouverte à la construction d’un plus gros complexe. Des riverains du lac étaient inquiets et craignaient des impacts sur leur quiétude et l’environnement.

Selon Frédéric Beaulieu, directeur du Service des communications et des relations avec les citoyens à la Ville de Shawinigan, des rencontres ont eu lieu avec les résidents du lac. Il ajoute que le projet est à leur satisfaction.

Au total, quatre chalets seront construits sur quatre lots différents. Il y aura aussi un bâtiment d’entreposage.

Un maximum de 36 personnes sera permis sur le site en tout temps. Expérience thermale, saunas et méditation seront proposés aux visiteurs locataires.