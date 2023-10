En remettant à l'ordre du jour le projet de 3e lien, le premier ministre François Legault vient nourrir le discours ambiant défavorable au projet de tramway et place la région de Québec dans l'impasse.

Après une campagne électorale pour la partielle dans la circonscription de Jean-Talon au cours de laquelle le projet de tramway a été malmené, le maire de Québec, Bruno Marchand, attendait un signal clair du premier ministre. La défaite de la Coalition avenir Québec (CAQ) a plutôt ravivé le débat sur sa pertinence.

En conférence de presse lundi soir, le premier ministre Legault a parlé de rebâtir le lien de confiance avec les gens de Québec . Il n'en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs s'emballe. Plusieurs y ont vu une sorte de désaveu au projet de tramway ou, comme l'a dit le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, il y a quelques semaines, le projet dont personne ne veut .

Le premier ministre en a rajouté mardi, en remettant le projet de troisième lien sur les rails.

Au lieu de rassurer la Ville de Québec, François Legault renvoie la balle au maire Marchand: Le tramway, c'est un projet de la Ville de Québec , a-t-il dit. Au lieu de dire qu'il l'appuie, il dit désormais qu'il est toujours pour le transport collectif , sans donner plus de précision. C'est du déjà vu.

Le maire semble bien seul pour défendre son projet. Dans une lettre ouverte publiée ce mercredi, il fait un vif plaidoyer pour éviter le détournement de milliards de dollars d'investissements vers d'autres projets si le tramway est abandonné à Québec.

Tourner en rond

Il n'y a pas que Bruno Marchand qui espérait un signal fort. Le milieu des affaires aussi. Des projets qui stagnent ou qui sont largués en cours de route envoient un bien mauvais message aux investisseurs potentiels : ce n'est pas ici que ça se passe.

Laurentia, InnoVitam et Médicago, certains cherchent les bonnes nouvelles économiques de ce côté-ci du fleuve. Le gouvernement ne semble pas pressé de calmer les inquiétudes, trop occupé à investir des milliards ailleurs, dans la filière batterie, notamment.

La région de Québec ne semble pas faire le poids.

Promesses brisées

Il reste peu de chose des promesses phares de la CAQ lors de la dernière élection, il y a tout juste un an. Les projets de mobilité sont constamment remis en question, le marché Champlain ne fait plus partie des priorités et le gouvernement ne souhaite plus faire de la région, la deuxième métropole du Québec.

Le premier ministre annonce qu'il veut reconquérir les gens de Québec , qu'il veut les consulter et les écouter, mais son idée semble déjà arrêtée sur ce que cela prend : un troisième lien.

Ce que les gens de Québec veulent, c'est de pouvoir se déplacer plus facilement sur le territoire. Et pendant que l'on tergiverse sur le meilleur moyen pour y parvenir, c'est l'inertie, comme l'a dit Bruno Marchand.