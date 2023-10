Élections Manitoba a pris des précautions face aux pannes causées par des orages

La journée de mardi a débuté sous la pluie et au son du tonnerre dans le sud du Manitoba, alors que les électeurs étaient appelés à se prononcer sur le choix du prochain gouvernement provincial. Le risque d'intempéries a poussé Élections Manitoba a prendre des précautions en cas de panne.

Une grande partie du sud du Manitoba était visée par une veille d'orage violent jusqu'en fin d'après-midi, mardi.

Selon Élections Manitoba, dans les circonscriptions de Selkirk et de Tyndall Park, située à Winnipeg, des tabulatrices électroniques ont dû être temporairement remplacées par des boîtes, afin d’éviter les interruptions du vote.

Vers 8 h, Hydro-Manitoba indiquait qu’à Selkirk, environ 1650 ménages n’avaient plus d’électricité, une situation qui a été rétablie en cours de journée.

Selon la météorologue d'Environnement Canada Alyssa Charbonneau, de tels orages sont plutôt rares en cette période de l’année. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas sans précédent, mais c’est rare de voir des situations météorologiques comme ça début octobre.

On est encore dans la zone entre l'air chaud qui vient du sud et l’air plus frais du nord. C’est cette zone entre les deux masses d’air où on pourrait avoir des orages et peut-être des orages violents aussi , ajoute-t-elle.

Des tempêtes ont traversé Winnipeg, puis l'est du Manitoba. Ce faisant, ils ont produit beaucoup de fortes pluies ainsi que des rafales de vent , explique Scott Kehler de la firme Weatherlogics.

Des grêlons de la taille d'une pièce de cinq cents ont été observés dans des endroits comme Selkirk. Même à Winnipeg, il y a eu des grêlons de la taille d'un pois.

Avec les informations de Raphaëlle Laverdière