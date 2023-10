Recourt aux enseignants non qualifiés, une solution non sans conséquences dit l’AEFNB

L’Association des enseignants et enseignantes francophones du N.-B. (AEFNB), pense que le recourt à des enseignants non certifiés peut avoir des conséquences sur la qualité de l'enseignement.

En 2022, environ 1000 membres de la communauté auraient joué des rôles à différentes ampleurs au niveau des écoles sans être pour autant formés à cette tâche, indique Stéphanie Babineau, présidente de l'AEFNB, en entrevue au Téléjournal Acadie.

Ce problème concerne aussi bien les districts scolaires francophones et anglophones et le chiffre inclut les détenteurs de contrats locaux et les suppléants.

C’est certain qu’on peut craindre des répercussions. Ces personnes ne sont pas nécessairement outillées pour connaître un plein succès dans nos écoles , a affirmé Stéphanie Babineau.

On veut s’assurer qu’ils soient bien formés pour être capables de livrer un bon produit aux élèves

La situation au DSFS

En entrevue à l'émission La matinale, Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud, confirme que 29 personnes ne possèdent pas de brevet sur 1245 enseignants que compte son organisation.

La grande majorité a un baccalauréat ou plusieurs années de formation dans un domaine spécialisé autre que l'enseignement, mais ce n'est pas le cas pour les suppléants qui sont là au jour le jour , reconnaît-elle.

Ces 29 enseignants préparent un baccalauréat en enseignement grâce à un programme de formation offert depuis trois ans à l'Université de Moncton.

Des pistes de solutions

L’ AEFNB veut inviter les partenaires de l’éducation à une journée de réflexion à la fin novembre pour discuter de la problématique et convenir d’un plan sur 5 ou 10 ans pour aller chercher une relève.

L’ AEFNB s'attend à une ferme volonté d’agir de la part de la province, matérialisée par des actions concrètes.

Il faut encourager les jeunes à travers des stages rémunérés, des conditions améliorées pour les convaincre qu’embrasser et faire carrière en éducation est un bon choix , pense-t-elle.

Stéphanie Babineau invite aussi au respect et à la valorisation de la profession.

C’est certain que lorsqu'on remet en question les professionnels de l’éducation tous les jours, et qu'on cherche à dévaloriser la profession, on se tire dans le pied si après on cherche à inciter les gens à œuvrer dans le domaine déplore-t-elle.

Mais avant tout, l’Association des enseignants et enseignantes francophones du N.-B. veut que le ministère reconnaisse la pénurie et qu’il admette le manque de main-d'œuvre formée et outillée pour accompagner adéquatement les élèves.

