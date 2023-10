Le climat houleux au sein du conseil de ville de Trois-Rivières n’est toujours pas chose du passé, conclut le directeur des enquêtes de la Commission municipale du Québec (CMQ), François Girard. En un an, «la situation s’est détériorée», écrit-il dans une lettre adressée au directeur général de la Ville de Trois-Rivières, François Vaillancourt.

Comme demandé par la CMQ , la lettre a été déposée au conseil de ville mardi soir. Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, en a aussi fait la lecture publiquement.

Dans le document daté du 25 septembre dernier, M. Girard explique qu’ aucune des mesures prises ne s’est avérée efficace pour désamorcer les tensions et améliorer le comportement des membres du conseil entre eux, mais aussi avec les employés municipaux.

La direction des enquêtes de la CMQ en vient à cette conclusion après trois enquêtes. À la suite de ces enquêtes, trois conseillers municipaux ont été cités en déontologie devant la CMQ concernant des manques de respect envers un élu et des membres de la fonction publique.

Il est du devoir d’un fonctionnaire d’émettre des recommandations au conseil, lequel ne peut être critiqué lorsque son comportement respecte notamment les orientations fixées par la majorité des membres du conseil. On ne peut alors, dans ces circonstances, insinuer qu’il fait de la politique, encore moins sur la place publique , est-il également écrit.

Un dysfonctionnement évitable?

M. Girard invite la Ville de Trois-Rivières à prendre des moyens pour améliorer la situation au conseil.

Une ville de la taille de Trois-Rivières, la neuvième en importance au Québec, dispose des ressources et des moyens pour qu’il en soit autrement. L’ensemble des acteurs prenant part à ce dysfonctionnement doivent assumer leurs responsabilités.

Il rappelle à l’administration que des ressources sont disponibles pour l’aider. Il cite en exemple les services d’accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que les formations en éthique et en déontologie disponibles.

Les élus de Trois-Rivières ont réagi mardi soir à la lettre. Ils ont adopté à l'unanimité un point stipulant qu'ils devront suivre une formation en éthique et déontologie axées sur le respect et la civilité dans un délai de six mois.

M. Girard termine en expliquant que d’autres enquêtes sont en cours, mais que pour le moment il ne peut en dire plus.