Des élèves de Val-d’Or à la Journée Terry-Fox pour une 15e année

Pour une 15e année, des élèves de Val-d'Or ont participé, mardi, à la Journée Terry-Fox.

L'objectif de cette marche est d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, mais surtout de partager les valeurs de persévérance et de courage de Terry Fox.

Ce jeune homme amputé de 18 ans a couru un marathon par jour à travers le Canada pendant 143 jours lors de son Marathon de l'espoir, en 1980.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Tremblay, directrice des écoles intégrées d'Or-et-des-Champs de Sullivan et Vassan, et Denis Laplante, enseignant en éducation physique, présentent la bannière soulignant les 15 ans de participation de ces écoles à la Journée Terry-Fox. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Denis Laplante, professeur d'éducation physique, est l'un des initiateurs de cette activité à Val-d'Or. L'édition 2023 était sa dernière, puisqu'il va partir à la retraite au terme de la présente année scolaire.

« Je suis super heureux! On a une belle journée et en plus, ça coïncide avec notre 15e année. J'en suis très fier et je laisse probablement un petit héritage à l'école », a-t-il mentionné.

Ouvrir en mode plein écran La Journée Terry-Fox a regroupé de nombreuses personnes à la piste d'athlétisme de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Avec la collaboration d'Annie-Claude Luneau