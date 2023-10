Un mois de septembre aux couleurs de l’été à Québec

L'automne s'est peut-être installé à partir du 23 septembre, mais la météo a surtout offert des conditions estivales durant ce mois.

Septembre 2023 arrive donc en 2e position des mois de septembre les plus chauds dans la Capitale-Nationale, derrière 2015.

Ainsi, la température moyenne maximale a été de 21,8°C, soit 3,9°C au-dessus de la normale de 17,9°C. La nuit, la température moyenne minimale a été de 10,4°C, soit 2,9°C au-dessus de la normale de 7,5°C.

Il y a eu 20 jours avec des températures au-dessus de 20 degrés à Québec alors que normalement il y en a 9 dans tout le mois. Souvenons-nous aussi de la vague de chaleur au début de septembre. C’était vraiment un mois d’été , souligne Simon Legault, météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement et Changement climatique Canada.

En effet, alors que la chaleur était la grande absente de la période des vacances en août, elle s’est manifestée pour le retour en classes en septembre pour les plus jeunes.

Un mois sec

Il n'est tombé que 61,2 mm de pluie durant tout le mois, alors que la normale est de 116 mm. Il arrive donc au 6e rang des mois de septembre les plus secs.

Soulignons que 47 des 61 mm sont tombés les 18 et 19 septembre , précise M. Legault. On se souviendra aussi de septembre pour sa longue séquence ensoleillée à partir du 20 septembre et qui a même débordé en octobre.

Une lumière du jour appréciée puisque les journées raccourcissent d’environ 2 minutes par jour jusqu’au solstice d’hiver le 21 décembre.

Octobre et sa chaleur

