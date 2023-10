La première plaignante dans le procès de Peter Nygard a expliqué en pleurs mardi qu'elle s'est sentie « prisonnière » de l'ex-magnat de la mode et « en mode survie » lorsque l'accusé l'aurait violé à Toronto. La femme est la première des cinq présumées victimes à témoigner au procès du créateur de mode déchu de 82 ans.

La plaignante, qu'on ne peut identifier, précise que l'homme l'a invitée dans sa suite secrète après un événement et a alors commencé à la traiter d' allumeuse , de salope et de moins que rien .

Il a couru après moi autour du lit avant de m'attraper et de me jeter sur le lit , dit-elle en ajoutant qu'il était rouge de colère.

Le présumé incident est survenu après une série de rencontres avec Peter Nygard, qu'elle a rencontré à l'été 1988 ou 1989 à l'aéroport de Nassau aux Bahamas, où elle venait de terminer une retraite de yoga avec un ami.

La femme admet volontiers qu'elle le trouvait séduisant et impressionnant par sa taille, son teint basané et le style de ses vêtements et ses chaussures à la mode.

Elle soutient qu'elle ne le connaissait pas, mais réalise vite durant l'embarquement qu'il semble fortuné, après qu'il lui eut raconté qu'il était designer de mode et qu'il avait des propriétés au Bahamas, à Los Angeles, à Winnipeg ainsi qu'à Toronto.

Peter Nygard sourit au photographe de CBC en quittant le palais de justice de Toronto à l'issue du deuxième jour d'audience à son procès. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

La plaignante explique que Peter Nygard l'a fait venir en première classe pour lui proposer de la reconduire chez elle. Arrivée à Toronto, elle retrouve l'homme d'affaires de 48 ans aux carrousels à bagages et accepte son offre.

Son ami quitte alors l'aéroport sans elle, tandis qu'elle monte dans une camionnette avec le groupe de Nygard, composé d'une assistante et deux enfants.

La femme aujourd'hui âgée de 62 ans explique que Nygard lui propose de faire un détour par son quartier général de la rue Niagara pour lui faire faire le tour du propriétaire. Une fois à l'atelier de mode, l'assistante s'éclipse avec les enfants.

Un tour du propriétaire

Peter Nygard l'a laissée seule dans l'immeuble pendant au moins 20 minutes, ce qui lui a permis de contempler le hall du rez-de-chaussée, la chute dans l'atrium et l'ascenseur vitré.

Elle remarque en outre que les murs sont tapissés de photos géantes de Peter Nygard et qu'il y a plein de copies de magazine avec des articles à son sujet.

Je trouvais la situation amusante et je me demandais pourquoi avoir autant de magazines sur lui-même , dit-elle.

Peter Nygard écoute la plaignante No1 sur son écran devant lui sous les regards du juge Robert Goldstein de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

En revenant, Nygard lui a fait visiter sa suite privée au 5e étage. Il m'a dit qu'il avait conçu lui-même le design de l'édifice , ajoute-t-elle.

La femme explique que la pièce était somptueuse, avec des fourrures sur le lit, des boiseries sur les murs, de grands miroirs, une baignoire en pierre noire… mais que ce n'était pas forcément de bon goût.

Elle remarque qu'il ne lui pose aucune question à son sujet. Il l'a alors reconduite au rez-de-chaussée pour que son chauffeur la reconduise chez elle. Nous nous sommes échangé nos numéros de téléphone , dit -elle.

Un personnage théâtral

La plaignante affirme que Peter Nygard l'a appelée sept jours plus tard pour l'inviter dans un restaurant. Il est arrivé dans une Excalibur décapotable, je n'avais jamais une voiture semblable de ma vie , se souvient-elle.

C'était le même modèle que celui de Cruella d'Enfer dans le dessin animé Les 101 Dalmatiens , dit-elle en riant.

Elle comprend que Peter Nygard est connu du personnel du restaurant, mais ce dernier la met mal à l'aise puisque les murs sont tapissés de peintures de femmes nues et de sculptures de nues.

Le procureur de la Couronne, Neville Golwalla interroge la plaignante No1 à la barre des témoins au sujet des premiers rendez-vous qu'elle a eus avec l'accusé. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Elle souligne que Peter Nygard lui faisait la cour en lui disant qu'il pourrait lui offrir une voiture de sport Miata si elle était sa petite amie. La plaignante affirme toutefois qu'il ne s'agissait pas d'une soirée romantique et qu'il n'a jamais essayé de l'embrasser.

C"était un étrange rendez-vous , dit-elle, mais elle admet qu'elle était toujours fascinée par le personnage. Elle répète toutefois que Nygard ne s'intéressait pas à elle et qu'il ne parlait que de lui-même.

Je n'étais pas impressionnée par sa fortune, mais je m'intéressais à sa personnalité , poursuit-elle.

Gros plan sur Peter Nygard et son avocat principal, Brian Greenspan. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Elle raconte qu'il l'a reconduite chez elle vers 23 h 30 et qu'elle a observé en ouvrant la porte de son logement qu'il était resté dans sa voiture et qu'il lui a crié une phrase du Fantôme de l'Opéra : J'utiliserai mon pouvoir sur toi .

Ma colocataire sur le palier l'a trouvé dégoûtant, mais j'étais au contraire amusée, il était plus grand que nature comme un personnage sorti d'une pièce de théâtre , dit-elle en précisant qu'elle avait accepté de le revoir même si elle n'était plus attirée par lui ni romantiquement, ni sexuellement .

Un ami de Brian Mulroney

Peter Nygard l'a convoquée à un autre restaurant une semaine plus tard.

Une femme d'une quarantaine d'années qu'il connaissait est venue nous voir à notre table et il m'a dit qu'elle travaillait dans le gouvernement Mulroney , se souvient-elle. Elle précise que Peter Nygard lui a dit que Brian Mulroney était l'un de ses amis personnels.

La plaignante ajoute qu'elle ne se souvient pas très bien de ce dîner, si ce n'est qu'il ne cessait de se vanter, et qu'il l'a reconduite chez lui, cette fois dans une Mercedes décapotable grise.

Je ne lui ai pas dit que je n'étais plus intéressée à le revoir, mais je le trouvais superficiel , explique-t-elle.

La plaignante No1 explique au jury la façon dont elle dit avoir été agressée sexuellement dans la suite privée de Peter Nygard dans son atelier de mode à l'automne 1989. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Elle affirme que Peter Nygard l'a alors rappelée à l'automne pour l'inviter à un concert des Rolling Stones au Sky Dome (maintenant le Centre Rogers) avec deux amies.

Je me suis dit pourquoi pas? Qui refuserait un spectacle des Stones dans la première rangée , se souvient-elle.

Un chauffeur est venu les chercher après le spectacle, a déposé les deux invitées chez elles avant d'aller à l'atelier de la rue Niagara. Elle se rappelle qu'ils étaient dans le garage et qu'il l'a alors invitée à prendre un dernier verre dans sa suite.

L'idée de me faire violer m'a alors brièvement traversé l'esprit, mais j'ai accepté par politesse même s'il était tard et que je voulais rentrer chez moi , dit-elle.

Viol et confinement forcé

En entrant dans la chambre au 5e étage, l'actrice remarque, comme lors de sa première visite, que l'on entre dans la suite par une porte sans poignée cachée dans le mur.

Peter Nygard lui explique qu'il en contrôle l'ouverture à distance. Il lui montre d'ailleurs le mécanisme ; elle tente un essai, mais la porte ne s'ouvre pas. Il essaie et la porte s'ouvre alors.

J'ai commencé à avoir peur, mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter , poursuit-elle. Elle souligne que Peter Nygard lui a alors demandé de lui faire un sandwich dans la kitchenette tandis qu'il s'étendait sur le lit.

La plaignante No1 a dû s'interrompre à plusieurs reprises pour surmonter ses émotions devant le jury. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

C'est alors qu'il a commencé à la traiter de salope et qu'il a couru autour du lit avant d'attraper la plaignante et la jeter au lit.

Résignée, elle explique qu'elle lui a ordonné de mettre un préservatif pour éviter de tomber enceinte ou d'attraper des infections transmises sexuellement, ce qu'il a fait.

Elle explique, les larmes aux yeux, qu'elle se sentait prisonnière , qu'elle était paralysée par la peur et qu'elle s'était mise en mode de survie .

Elle soutient que Peter Nygard lui a donné un billet de 100 $ qu'elle a aussitôt rejeté. Je me sentais humiliée , dit-elle.

Elle affirme qu'il lui a demandé la raison pour laquelle elle pleurait et elle lui a répondu qu'il venait de la violer. Il a nié que c'était vrai , conclut-elle en précisant qu'il lui avait appelé un taxi pour qu'elle s'en aille.

Son témoignage se poursuit mercredi.