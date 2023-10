Une marionnette de taille humaine signe le Livre d’or de la Ville de Saguenay

Un citoyen bien particulier s'est rendu à l'hôtel de ville de Saguenay afin de signer le Livre d'or mardi midi, avant la séance du conseil municipal. Ce citoyen est une marionnette qui se nomme L’Autre, une création du Théâtre de la Tortue noire.

Depuis 2018, l'équipe du théâtre fait circuler la marionnette L'Autre à travers la ville de Saguenay et même à d’autres endroits au Québec. Cette dernière a également reçu une récompense en France, ce qui explique pourquoi elle a été invitée à signer le Livre d’or.

C’est une marionnette qui a été accueillie officiellement citoyenne de Saguenay en 2018 lors d'une cérémonie protocolaire tenue ici à l'hôtel de ville. [...] Le projet a retenu l'attention d'un jury international. Donc le projet a reçu un prix international en septembre dernier en France, donc c'est une reconnaissance très importante pour la compagnie la Tortue noire qui est créatrice du projet , a expliqué Dany Lefrançois, directeur artistique du Théâtre de La Tortue noire.

L’Autre à travers Saguenay

Plusieurs citoyens pourront rencontrer L’Autre au quai d’escale à La Baie au cours des prochains jours. C'est que la Tortue noire a reçu le mandat d'accueillir les croisiéristes, grâce à un partenariat avec Promotion Saguenay et le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS).

Les gens vont être portés à la coller dans leurs bras ou même à danser avec la marionnette. Il y a vraiment une relation qui peut s'établir au niveau du regard et au niveau de la respiration humaine entre le personnage et les gens qu'elles croisent au premier regard , a constaté M. Lefrançois.

Même si la marionnette possède une taille humaine, le Théâtre de la Tortue noire trouvait important de ne pas recréer l’illusion d’un véritable être humain.

On a voulu créer un personnage où on voit les articulations, où on voit une couleur particulière, où on voit les marionnettistes en train de manipuler. C'est une façon de démystifier les arts de la marionnette et de la rendre accessible à tous , a conclu Dany Lefrançois.

D’après le reportage de Simon Roy-Martel