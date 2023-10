Victoire du PQ dans Jean Talon : bien plus qu’un vote contre la CAQ, selon Émile Simard

L’élection du Parti québécois dans la circonscription Jean Talon, lundi soir, n’est pas uniquement le résultat d’un vote contre la Coalition avenir Québec, croit Émile Simard, le président du Comité national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ) et ex-candidat dans Dubuc.

Si ça avait seulement été un vote de contestation, on n’aurait pas gagné avec au-dessus de 5000 voix , souligne d’emblée le militant en entrevue à l’émission de radio Place Publique.

Lundi soir, le candidat péquiste Pascal Paradis a remporté l’élection partielle dans Jean Talon, à Québec, avec 44 % des voix. Derrière lui, la caquiste Marie-Anik Shoiry, a remporté 21 % des votes.

Lundi, Pascal Paradis et Paul St-Pierre Plamondon ont célébré la victoire du Parti québécois dans Jean-Talon. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Certes, ces résultats démontrent que les électeurs de Sainte-Foy et de Sillery sont déçus de la CAQ , notamment en raison de l'abandon du projet de construction d’un troisième lien autoroutier entre Lévis et Québec, admet celui qui s'était présenté aux dernières élections provinciales dans la circonscription Dubuc. Mais ils révéleraient également que les citoyens sont satisfaits du travail de la formation indépendantiste fondée par René Lévesque.

Il y a beaucoup de gens qui apprécient le travail du Parti québécois. On le voit aussi justement dans les chiffres, dans les sondages, il y a des gens aiment notre chef Paul St-Pierre Plamondon , argue Émilie Simard.

C’est pour donner une leçon à la CAQ , mais aussi pour féliciter le travail qui a été fait par nos trois élus. Et pour donner un quatrième joueur à l’équipe du Parti québécois. Parce que ça, on va se le dire, ça va faire du bien.

En remportant la partielle dans la circonscription restée vacante après la démission de la députée Joëlle Boutin, Pascal Paradis rejoint à l’Assemblée nationale ses homologues Pascal Bérubé, Joël Arseneau et leur chef, Paul St-Pierre Plamondon.

Pascal Paradis rejoint à l'Assemblée nationale les péquistes Pascal Bérubé, Paul St-Pierre Plamondon et Joël Arseneau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Selon le militant originaire de La Baie, si le Parti québécois gagne en popularité, c’est parce qu’il est resté vrai . On est restés sur nos positions, on a fait de la politique autrement. Les gens aiment l’authenticité de notre chef , croit-il.

La CAQ n’est pas imbattable

Selon Émile Simard, cette victoire permet de se projeter dans l’avenir avec optimiste. Ça nous envoie le message que la CAQ n’est pas imbattable.

Un changement de paradigme qu’il qualifie de majeur. On est maintenant une alternative crédible pour remplacer la Coalition avenir Québec.

S’il est plus positif en ce qui a trait au futur, Émile Simard refuse toutefois de dire s’il compte, oui ou non, se présenter à nouveau aux élections provinciales de 2026. Je donne tout mon temps à la cause du meilleur que je peux. En 2026, ça va être de voir où est-ce que je peux être le plus utile, se contente-t-il de dire.

Émile Simard s'est présenté pour le Parti québécois (PQ) dans la circonscription de Dubuc aux élections de 2022. Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe