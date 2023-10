La députée Katrina Nokleby réprimandée par le commissaire à l’intégrité des T.N.-O.

Le commissaire à l’intégrité de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, David Phillip Jones, a conclu que la députée de Great Slave, Katrina Nokleby, a enfreint une disposition du code de conduite des députés quand elle est retournée à Yellowknife avant la levée de l’ordre d’évacuation.

Le commissaire à l’intégrité avait reçu deux plaintes écrites le 26 août, portant sur le retour à Yellowknife de la députée durant l’ordre d'évacuation. Son enquête a conclu que Katrina Nokleby avait enfreint le code de conduite, et recommande à l’Assemblée législative une réprimande et une amende.

Le rapport du commissaire, déposé à l’Assemblée législative, indique que Katrina Nokleby avait quitté Yellowknife pour Behchoko le 17 août, suivant l’ordre d’évacuation donné par le ministre des Affaires municipales et communautaires, Shane Thompson.

Le 20 août, elle a envoyé un courriel au ministre, lui demandant si elle pouvait obtenir une autorisation afin de traverser le barrage routier sur la route 3 et retourner à Yellowknife. Le ministre lui a répondu le lendemain que seules les agences essentielles pouvaient déterminer la liste d’employés essentiels, et non l’organisation de gestion des urgences.

La députée Nokleby a par la suite communiqué avec le chef de la Première Nation des Dénés Yellowknives, Ernest Betsina, lui demandant d’être ajoutée à sa liste d’employés essentiels. Le chef l’a appelé le 23 août, pour lui dire qu’elle était sur la liste, ce qu’elle a compris comme voulant dire qu’elle pouvait légitimement retourner à Yellowknife en accord avec les directives fournies par le ministre Thompson , écrit le commissaire David Phillip Jones.

Le 23 août, l’ordre d’évacuation a été amendé, ordonnant l'évacuation immédiate de tout le personnel non essentiel à Yellowknife, N’Dilo, Dettah et dans certains secteurs de la route Ingraham.

Le 25 août, le chef Betsina a informé la députée de la décision du conseil de la Première Nation de couper les liens avec elle, après sa sortie publique dans les médias. Elle a fait des observations controversées sur l’état des incendies de forêt et la situation à Yellowknife , rapporte le commissaire à l’intégrité.

Bien que la Première Nation lui ait dit clairement qu’elle ne faisait pas partie de la liste des travailleurs essentiels, Katrina Nokleby n’a pas quitté Yellowknife, écrit le commissaire dans son rapport. Un comportement qui ne répond pas aux standards élevés attendus des élus de l’Assemblée législative, selon ses conclusions. Les commentaires publiés dans les médias étaient aussi inappropriés, selon David Philip Jones.

Ses actions ne résistent pas à l'examen public et jettent le discrédit sur l'intégrité de sa fonction , conclut le commissaire.

Le commissaire recommande que l’Assemblée législative inflige une réprimande et une amende de 4000 $ à la députée.

Si la 19e Assemblée n’a pas le temps de réviser le rapport du commissaire avant le déclenchement des élections, le 16 octobre, la prochaine assemblée pourra faire un suivi et imposer une réprimande et une amende si la députée est réélue, ou seulement une amende si elle n'est pas réélue.

Katrina Nokleby a indiqué vouloir se représenter dans la circonscription de Great Slave.