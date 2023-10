Début du processus de fermeture et de remise en état de la mine Minto au Yukon

Le gouvernement du Yukon entame la phase 1 de la fermeture et de la réhabilitation de la mine Minto abandonnée, ce qui comprend le retrait de l’équipement et des infrastructures dans la section souterraine de la mine avant que celle-ci ne soit inondée.

Il s’agit d’une méthode de fermeture qui est commune, assure le directeur de l’évaluation et des mines abandonnées, Darren Stahl. Le processus d’inondation devrait débuter en novembre. C’est ce qui a été fait avec la mine de Keno, elle a été inondée et asséchée plusieurs fois dans sa vie.

Selon le directeur, l’eau sera contenue dans l’espace souterrain qui a une capacité d’environ un million de mètres cubes, soit l’équivalent de 400 piscines olympiques, et cela ne débordera pas en raison de la nappe phréatique. Cette eau ne devrait pas non plus contaminer le sol ou la nappe phréatique, ajoute Darren Stahl.

La mine Minto au Yukon produisait du cuivre et de l'or avant son abandon en mai 2023. Photo : Gouvernement du Yukon

Sur le long terme, le plan de réhabilitation de la mine inclut le fait de recouvrir les amoncellements de stériles avec une couche de terre pour permettre à la végétation d’y pousser et de faire certains aménagements paysagés afin de remettre l’endroit à un état plus naturel.

La remise en état et la fermeture de la mine surviennent alors que l’entreprise PriceWaterhouseCoopers cherche des soumissionnaires pour la mine, abandonnée soudainement par Minto Metals le 12 mai.

Le sous-ministre adjoint au service des géosciences et des ressources minières, Stephen Mead, indique que même si le gouvernement était au courant à l’époque des besoins d’expansion de la mine pour demeurer rentable, ils n’ont eu absolument aucune mise en garde que l’entreprise allait quitter.

Les gens, je pense, sont sceptiques […], mais pour avoir été la personne dans la pièce lorsque l’appel est survenu, c’était une surprise totale et nous avons passé le reste de cette journée au téléphone a tenté de mobiliser des ressources , raconte-t-il.

Il ajoute qu’il aura fallu plusieurs semaines pour s’assurer que les besoins quotidiens de la mine soient pris en charge, particulièrement avec la fonte importante des neiges. Vers le mois de juillet, le gouvernement et la Première Nation Selkirk, le territoire où la mine se trouve, étaient en position de planifier le futur du site.

Jusqu’à présent, le gouvernement territorial a déboursé 7,87 millions de dollars pour travailler sur la mine Minto et des contrats cumulant 20,72 millions de dollars ont été signés pour des travaux potentiels qui pourraient s’étendre jusqu’à mai 2024, mais la totalité de cette somme pourrait ne pas être nécessaire.

Dans le plan de remise en état de la mine, l'équipement sera retiré de la portion souterraine du site qui sera naturellement inondée. Photo : Gouvernement du Yukon

Avant d’abandonner la mine, l’entreprise minière avait fourni 75,2 millions de dollars en dépôt de sécurité, que le gouvernement va utiliser pour couvrir les coûts de la fermeture du site.

Stephen Mead croit que le gouvernement a géré avec succès l’abandon de la mine Minto jusqu’à maintenant, même s'il estime que la situation pourrait être meilleure. Le gouvernement espère que le site trouvera un nouveau propriétaire.

Le séquestre PriceWaterhouseCoopers accepte des soumissions initiales pour la mine jusqu’au 6 octobre et espère obtenir l’approbation de la cour pour la vente au début de la nouvelle année. D’ici là, des douzaines d’entrepreneurs ajoutent leurs noms sur la liste des créanciers à qui Minto Metals doit collectivement 66 millions de dollars en factures non payées.

Avec les informations de Jackie Hong