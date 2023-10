Les pharmaciens ontariens peuvent maintenant diagnostiquer et traiter 19 affections courantes, mais ils ne peuvent toujours pas prescrire la pilule contraceptive ou la contraception d'urgence, une situation que cherche à remédier l'association provinciale représentant les membres de la profession.

Nous aimerions voir cela mis en œuvre dès que possible , a déclaré Justin Bates, PDG de l'Association des pharmaciens de l'Ontario.

Je pense que c'est une lacune particulière de ne pas avoir la contraception d'urgence et la contraception sur la liste des prescriptions autorisées des pharmaciens de la province, ajoute-t-il.

Selon les données de l'Association des pharmaciens du Canada, les pharmaciens de toutes les provinces et territoires, à l’exception de l'Ontario et du Manitoba, peuvent prescrire la pilule contraceptive et un contraceptif d'urgence.

Ouvrir en mode plein écran Les associations de pharmaciens professionnels de l'Ontario estiment que les professionnels pourraient prescrire plus de traitements, dont la pilule contraceptive, comme dans l'immense majorité des provinces et territoires. Photo : Fournis par Justin Bates

Des pouvoirs tout juste élargis

M. Bates s’est exprimé à la suite de l’annonce du gouvernement de l'Ontario d’élargir les pouvoirs de prescription des pharmaciens pour inclure des médicaments contre l'acné, les aphtes, l'érythème fessier, les infections à levures, les vers parasites, les nausées et les vomissements pendant la grossesse.

Ces six affections s'ajoutent aux 13 affections courantes que les pharmaciens de l'Ontario étaient déjà autorisés à traiter depuis le 1er janvier, comme la conjonctivite.

Malgré ces ajouts, l'Ontario est toujours en retard par rapport aux autres provinces , estime Justin Bates. Il note que les pharmaciens d’autres provinces et territoires peuvent prescrire environ 30 conditions.

Les pharmaciens de l'Ontario sont en train de rattraper leurs homologues des autres provinces, estime pour sa part Barry Powers, pharmacien en chef intérimaire à l'Association des pharmaciens du Canada.

Il a déclaré que le conseil de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario a approuvé une liste proposée de 17 autres conditions et médicaments le 19 septembre en tant que recommandation au ministère de la Santé de la province.

Cette liste comprend l'autorisation de prescription de pilules contraceptives et de contraception d'urgence par les pharmaciens, ainsi que pour des problèmes de santé tels que l'insomnie, les poux et la dysfonction érectile.

Des embauches

Les pharmaciens sont prêts à en faire plus, a déclaré John Papastergiou, professeur à la Faculté de pharmacie de l'Université de Toronto et pharmacien-propriétaire de quatre succursales de la chaîne Shoppers Drug Mart à Toronto.

Bien choisir sa méthode de contraception à base d'hormones.

De nombreuses pharmacies ont embauché des pharmaciens et des techniciens en pharmacie supplémentaires, souligne-t-il.

Avant, dans une pharmacie relativement occupée, vous aviez peut-être un pharmacien et quelques techniciens. Maintenant, à n'importe quel moment, si vous entrez dans mon magasin le plus fréquenté, j'aurai environ trois pharmaciens qui travaillent , décrit John Papastergiou.

Toutes ses pharmacies disposent de zones de conseil privées où le pharmacien peut discuter avec un patient de sa condition et évaluer un traitement. Il souligne que cela ne se traduit pas toujours par une prescription.

