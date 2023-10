Blaine Higgs s’entête à dire qu’il ne peut pas gouverner

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs réitère qu’il ne peut pas gouverner dans le contexte politique actuel. Il répond ainsi à une lettre envoyée par les six députés dissidents, selon laquelle ils s'engagent à ne pas défaire le gouvernement.

[La lettre] signifie clairement que l’intention de ces six députés est de continuer à fonctionner comme un groupe indépendant décidant quand et où ils soutiendront le programme du gouvernement. Un gouvernement ne peut pas fonctionner de cette manière , écrit Blaine Higgs, mardi soir.

Sur de nombreux sujets, le consensus n'est pas toujours atteint, mais la démocratie fonctionne parce que la majorité des participants soutiennent l'ordre du jour , ajoute-t-il.

Les rumeurs d'élections provinciales cet automne se font de plus en plus persistantes au Nouveau-Brunswick, mais pour le moment Blaine Higgs refuse de préciser ses intentions.

Il a fait cette déclaration écrite alors qu’il était appelé à commenter une lettre envoyée au Cabinet par le groupe des six députés dissidents, au mois d’août. Blaine Higgs précise avoir reçu cette lettre après avoir demandé à rencontrer individuellement chacun des députés dissidents.

Les députés dissidents 101

Six députés progressistes-conservateurs se sont publiquement opposés aux positions de Blaine Higgs sur les droits des jeunes LGBTQ+ dans les écoles et aux modifications apportées à la politique 713.

Les députés Trevor Holder, Dorothy Shephard, Ross Wetmore, Andrea Anderson-Mason, Jeff Carr et Daniel Allain sont même allés jusqu'à voter aux côtés de l’opposition libérale sur une motion concernant des consultations sur les effets de la politique 713.

Dorothy Shephard et Trevor Holder ont par la suite démissionné de leurs postes de ministre, en citant des différends avec le style de gouvernance de Blaine Higgs. Environ deux semaines plus tard, Daniel Allain et Jeff Carr ont été exclus du Cabinet lors d’un remaniement ministériel.