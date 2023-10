La Cour d’appel de l’Alberta annule les condamnations d’une église d’Edmonton

Une église et une pasteure d'Edmonton qui avaient été reconnues coupables d'avoir enfreint la Loi sur la santé publique de l’Alberta lors des mesures sanitaires contre la COVID-19 ont vu leurs condamnations annulées par la Cour d'appel de l'Alberta.

Tracey Fortin et l'Église Church in the Vine ont été acquittées de trois chefs d'accusation chacune pour avoir fait obstruction à un inspecteur de la santé publique en 2021. La pasteure d’Edmonton avait refusé de laisser entrer un inspecteur lors des offices dominicaux les 7 mars, 14 mars et 5 juin 2021.

Les appelants avaient été condamnés le 4 mai 2022 par une juge de la Cour provinciale, qui leur avait aussi infligé une amende de 80 000 $.

Le jugement de la Cour d'appel de l'Alberta du 2 octobre a ordonné que les appels de Tracey Fortin et de son église soient autorisés, que les condamnations soient annulées et que les deux appelants soient acquittés pour tous les chefs d'accusation.

La décision fait suite à la déclaration d'une juge cet été, qui a déterminé que les ordonnances sanitaires de la province n'étaient pas valides parce qu'elles avaient enfreint la Loi sur la santé publique. Selon la juge Barbara Romaine, les politiciens prenaient des décisions sur les restrictions sanitaires, au lieu du médecin hygiéniste en chef de la province, ne respectant donc pas la Loi sur la santé publique de l’Alberta.

L'acquittement fait suite à des révocations dans d'autres procès sur des infractions liées aux directives concernant la COVID-19 qui étaient en vigueur à ce moment en Alberta. Cela concerne notamment des condamnations prononcées contre le pasteur James Coates et l'Église GraceLife, à Edmonton, ainsi que du propriétaire du Whistle Stop Cafe, Christopher Scott.