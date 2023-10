Le café communautaire L’Accès d’Alma déplore le manque d’aide du gouvernement

Le café communautaire L'Accès d'Alma déplore devoir toujours chercher des sources de financement pour assurer ses activités. L'organisme qui le chapeaute, Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est, vise à amasser entre 20 000 à 25 000 $ pour boucler son budget jusqu'en avril. Pour ce faire, un spectacle-bénéfice des Colocs Ensemble aura lieu en octobre.

L’an dernier, l’organisme cherchait 70 000 $ pour maintenir son café communautaire L'Accès. La communauté s'était mobilisée et le café est demeuré ouvert.

Mais c'est toujours à recommencer, selon la directrice générale, puisque les subventions gouvernementales ne sont pas suffisantes.

On parle ici de 93 000 $. Et ça nous a coûté 404 000 $ pour l'année , a affirmé Manon Girard, directrice générale d’Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est.

Les dirigeants cherchent actuellement autour de 20 000 $.

Un lieu de rencontre

Ils plaident que le café est un lieu de rencontre, d'aide, de défense des droits et d'accompagnement pour ceux qui vivent une grande pauvreté.

Nous, on embauche des gens qui vont non seulement faire la cuisine, mais qui vont faire de l'animation, du suivi avec les gens, les accueillir et les aider à résoudre des problèmes qui sont très concrets. Si ce n'est, par exemple, des gens qui veulent avoir de l'aide sociale, mais qui ne sont pas capables parce qu'ils n'ont pas d'adresse fixe , a indiqué Claude Nicole, président du conseil d'administration d’Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est.

Ouvrir en mode plein écran La fondatrice du café communautaire L’Accès, Manon Girard (à droite). Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une plus grande aide demandée

La directrice d'Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est demande au gouvernement d'en faire davantage pour lutter contre l'itinérance et la pauvreté.

Les gens sont un bon investissement. Je pense que tout le monde a le droit à un revenu décent dans la vie. Ce n'est pas normal de ne pas manger, ce n'est pas normal de ne pas être capable de nourrir ses enfants , a ajouté Manon Girard.

Par écrit, le cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a répondu à Radio-Canada.

Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec la directrice générale de l’organisme Accès conditions vie, les initiateurs du projet du Café communautaire L’Accès. L’organisme est en démarche auprès du CIUSSS local afin de recevoir un financement récurrent. Nous allons rester en contact avec Accès conditions vie à travers ce processus , peut-on lire.

Spectacle musical bénéfice

Pour financer ses activités, Accès conditions vie Lac-Saint-Jean-Est a décidé de se tourner vers un spectacle-bénéfice du groupe Les Colocs Ensemble en trio acoustique.

Serenis offre gracieusement le cachet du groupe les Colocs et tous les autres profits vont vraiment intégralement au Café L'Accès , a mentionné Josée Verreault, infirmière et directrice de territoire chez Serenis soins de santé.

J'espère qu'ils vont commencer par Passe-moi la puck, parce qu’ils avaient raison. Si on leur donne une chance, ils vont avoir leur chance de marquer des buts et de s'en sortir , a conclu Manon Girard.

D’après le reportage de Claude Bouchard