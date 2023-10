Les programmes d’aide lors de catastrophes naturelles sont insuffisants, dit l’ombudsman

Au moment où la Colombie-Britannique fait sa rentrée parlementaire et annonce le projet de loi 31 sur la modernisation de la gestion des urgences et des catastrophes, l'ombudsman de la province dénonce dans un rapport les lacunes des programmes d’aide financière offerts aux citoyens dans de telles situations.

Le rapport publié mardi (Nouvelle fenêtre) s’est penché sur la réponse de la province aux communautés lors des feux de forêt et des inondations de 2021.

Il a passé en revue deux programmes clés existants : le Programme de services de soutien en cas d’urgence (ESS) et le Programme d’assistance financière en cas de désastre (DFA).

Ouvrir en mode plein écran Dans la région de Merritt, des fermiers ont été affectés d’abord par les feux, puis par les inondations en 2021 (Photo d'archives). Photo : Offerte par Julia Smith

Pendant 18 mois, le Bureau de l’ombudsman a analysé des documents du gouvernement et a conduit un questionnaire auprès d'environ 500 sinistrés. Il a également mené des entrevues auprès des administrateurs des services, des bénéficiaires, des autorités locales et des Premières Nations.

La conclusion est peu enviable : Ces programmes d’aide financière de la Colombie-Britannique en cas d’urgence ou de catastrophe sont caducs et insuffisants pour répondre à la réalité actuelle et il faut agir, indique l’ombudsman Jay Chalke.

Ces programmes n’ont pas été construits pour faire face aux impacts des changements climatiques.

Le rapport propose 20 recommandations à mettre en œuvre d’ici 2026.

Selon Jay Chalke, il faut notamment revoir le soutien fourni à plus long terme, lorsque des sinistrés sont déplacés pendant de longues périodes, comme pour le cas du village de Lytton, détruit par les flammes en juin 2021.

Ouvrir en mode plein écran Deux ans après le passage du feu, Lytton n'est toujours pas rebâti (Juin 2023). Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Environ 90 % des gens qui ont fait appel au programme ESS , par exemple, avaient des besoins qui dépassaient la période prévue de 72 heures , a affirmé Jay Chalke.

Le manque de communication entourant l’administration de ces programmes, les délais déraisonnables expérimentés par les bénéficiaires et le manque de flexibilité et d’adaptabilité des services pour les communautés vulnérables et autochtones ont été pointés du doigt et identifiés comme autant d’aspects à améliorer.

D'autant plus qu’avec les changements climatiques, les citoyens risquent d’avoir de moins en moins accès à des assurance s, ajoute l’ombudsman.

Le gouvernement provincial s’est engagé à mettre en place la liste des 20 recommandations reçues.