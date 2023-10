Huit étages à Sainte-Foy : un projet encore embryonnaire selon Marchand

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a répliqué mardi aux résidents d’un quartier de Sainte-Foy qui contestent le projet de construction d‘un immeuble résidentiel de huit étages. Il tient à les rassurer, insistant qu’il est encore tôt dans le processus et que d’autres consultations et discussions restent à venir.

Est-ce qu'on va construire à cet endroit-là, la réponse c'est oui. Qu'est-ce qu'on va construire? La réponse va être discutée avec les citoyens , assure Bruno Marchand, gardant une certaine ouverture.

Le Saint-Denys, le projet de 79 logements proposé par le groupe Acero Immobilier, doit voir le jour entre les rues Mainguy et Gabriel-Le Prévost, à un coin de rue de la route de l’Église. Les résidents contestataires sont inquiets pour la trame urbaine de leur quartier, percevant le projet comme étant trop gros et trop haut.

Ouvrir en mode plein écran Le bâtiment longe la rue Gabriel-Le Prévost entre les rues Pouliot et Mainguy. Photo : Ville de Québec

Bruno Marchand tient aussi à préciser que le projet a été présenté avec une hauteur modulée, il n’aura pas huit étages sur toute sa surface. C’est six étages,in plus deux , décrit-il.

Le projet cadre avec la vision de la Ville pour le secteur. On a sur la route de l'Église des dix étages qui deviennent des six plus deux et qui deviennent des trois par après. Il faut respecter cette gradation en fonction de plus on s'approche d'une rue passante et commerciale, plus on en s'en éloigne plus on rapetisse , explique le maire.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs immeubles en hauteur longent la route de l'Église (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Pour le moment, le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur limite la hauteur des constructions à quatre étages. Le maire ne cache pas son intention de le faire modifier. On a des PPU dans ce secteur-là qui date de 10-15 ans. Il va falloir adapter nos PPU , si on veut répondre à la crise [du logement] , soutient-il.

Dans la foulée où l'agglomération a promis de protéger 98% des milieux humides, le développement devra se faire ailleurs, allègue Bruno Marchand. Québec devra se densifier si elle souhaite construire 80 000 logements d'ici 2040.