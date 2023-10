Électricité propre : l’Alberta dépense 8 M$ en publicité contre la réglementation d’Ottawa

Le gouvernement albertain a déboursé 8 millions de dollars pour une campagne publicitaire déployée dans quatre provinces. Selon lui, il s'agit d’informer les populations canadienne et albertaine au sujet des effets des nouvelles réglementations d’Ottawa en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et notamment de celle ayant trait à l’électricité propre.

Le gouvernement provincial ajoute que la campagne a pour but d'exhorter le gouvernement fédéral à apporter les changements nécessaires afin que l'électricité reste abordable et fiable au Canada.

La campagne, qui comprend notamment de la publicité à la radio, à la télévision, sur le web, sur les médias sociaux et avec des affiches, durera jusqu'au 2 novembre. C'est la date à laquelle la consultation publique du gouvernement fédéral sur les règles d'émissions nulles en carbone devrait se terminer.

La campagne publicitaire se déroule en Alberta, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Ces provinces ont été ciblées, car elles sont les plus touchées par les réglementations , explique l'Alberta.

La réglementation fédérale sur l’électricité propre vise à ce que toute l'électricité au Canada puisse, soit provenir de sources renouvelables comme l'énergie éolienne ou hydroélectrique, soit être dotée d'une technologie de captage du carbone d'ici 2035.

La semaine dernière, la première ministre Danielle Smith a menacé de recourir à la loi provinciale sur la souveraineté, adoptée l'année dernière, pour s'opposer à ce délai. Le gestionnaire du réseau électrique de l’Alberta, Alberta Electric System Operator (AESO), a soutenu pour sa part que la réglementation d’Ottawa pourrait entraîner des pannes d'électricité dans la province.

Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a affirmé qu’il n’y aura pas de traitement de faveur pour l’Alberta. Il s'agit d'une nouvelle bataille entre l'Alberta et Ottawa, qui s'étalera probablement sur des mois, voire des années, aux yeux de Daniel Béland, directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill. Cela fait partie d'un débat plus large sur le changement climatique et sur la manière d'y faire face , ajoute-t-il.

Des publicités agressives

Dans l'une des publicités radiophoniques, on entend la voix d'une femme non identifiée disant : Lorsque le projet de réglementation d'Ottawa sur l'électricité rendra l'électricité peu fiable, les choses sur lesquelles vous comptez ne fonctionneront pas lorsque vous en aurez besoin.

La voix est accompagnée d’effets sonores dramatiques, ce qui fait dire à Matthew Bowen, qui a grandi en Alberta, mais qui s'est installé à Halifax il y a six ans : Ça a l'air vraiment agressif.

Daniel Béland estime l’Alberta vise ainsi à accroître la pression sur le gouvernement fédéral afin de rallier les habitants d'autres provinces à ce combat, mais aussi d'avertir la population albertaine, que Danielle Smith cherche le conflit avec Ottawa. C'est quelque chose de cohérent avec son approche.

Message unilatéral

Ken Wong, professeur émérite de marketing à l'Université Queen's, en Ontario, note pour sa part qu’avec seulement 8 millions de dollars, le budget publicitaire de l’Alberta ne peut probablement pas être en mesure de présenter tous les problèmes autour de la réglementation sur les émissions et de montrer le pour et le contre. Les 8 millions de dollars présenteront un message très unilatéral.

D’après M. Wong, il sera extrêmement difficile de mener à bien cette campagne dans les provinces autres que l'Alberta, car, ailleurs, on la considérerait comme une nouvelle bataille opposant l'Alberta au gouvernement fédéral .

C’est l’agence de communication DDB Worldwide qui pilote la campagne publicitaire du gouvernement albertain.

Avec les informations de Joel Dryden, Anis Heydari et Diane Yanko