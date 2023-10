Le traitement salarial des travailleurs étrangers de BRP fait réagir

Le traitement salarial réservé à des travailleurs mexicains de Bombardier produits récréatifs (BRP) continue de susciter des réactions.

Radio-Canada apprenait lundi que la CNESST a remis 76 constats d'infraction à la multinationale de Valcourt pour des infractions qui auraient eu lieu de décembre 2021 à novembre 2022.

L'organisme reproche à BRP de ne pas avoir respecté le salaire minimum légal, de ne pas avoir majoré de 50 % le taux horaire pour les heures supplémentaires, de ne pas avoir remis de talon de paie et de ne pas avoir tenu de registre des travailleurs.

Selon la multinationale, les constats concernent 26 travailleurs.

La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, se dit préoccupée par le dossier. Je tiens à rappeler qu'il est important que les droits des travailleurs étrangers soient respectés par les employeurs qui ont les mêmes obligations à leur endroit que pour des travailleurs québécois , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Évidemment, j'ai réitéré que je suis hyper sensible à la réalité des travailleurs étrangers temporaires. Ils doivent être traités avec équité. Ça c'est certain. Mais le processus est en cours , ajoute le ministre du Travail, Jean Boulet.

BRP se dit convaincu d’avoir payé de façon juste et équitable ses employés originaires du Mexique. La multinationale entend contester les constats, tous associés à une amende qui peut varier de 600 $ à 1200 $.

La CNESST a décliné la demande d'entrevue, tout comme BRP .

Le vice-président des opérations manufacturières mondiales de la multinationale a toutefois accordé une entrevue à La Presse.

On a été surpris de ces constats. Les discussions avec la Commission se déroulent depuis environ 10 mois et elles continuent , peut-on lire. On a reconnu des erreurs, cela fait partie des constats, dit-il. On a fait cette erreur-là et on s’en excuse à tous les employés touchés par cela.

Avec les informations de Brigitte Marcoux