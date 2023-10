Chazel réclame une meilleure couverture cellulaire

L’absence ou le manque de couverture cellulaire inquiète certaines communautés de l'Abitibi-Témiscamingue.

C’est le cas de la Municipalité de Chazel, en Abitibi-Ouest, qui réclame une meilleure couverture. La situation préoccupe au point où la municipalité demande à Québec et Ottawa de prendre les mesures nécessaires pour régler le problème.

Pour le directeur général Lamine Bendjazia, il en va de la sécurité des gens qui circulent sur le territoire et des personnes les plus vulnérables qui habitent cette communauté de 310 âmes.

La couverture ici n’est vraiment pas fiable, même en plein village. Ce qui nous préoccupe le plus, ce sont les gens âgés, les gens seuls, qui auront besoin du téléphone pour demander de l’aide. C’est vraiment la préoccupation numéro un , fait-il valoir.

Dans une résolution prévue à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du 3 octobre, le conseil municipal de Chazel, dirigé par le maire Daniel Favreau, demande à tous les représentants politiques de s’impliquer.

On est en 2023 et personnellement, je trouve ça inacceptable. On a vraiment besoin d'une volonté politique qui peut avancer les choses à court terme.

Un pas reste à franchir

Le projet Mobile A-T, piloté par l’organisme Gestion de l’inforoute régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT), a permis de faire passer la couverture cellulaire de 85 à 95 % de la population en 2021.

Avec plusieurs partenaires du milieu, dont les MRC et le gouvernement du Québec, près de 20 millions de dollars avaient été investis pour installer 32 nouveaux sites cellulaires et ainsi desservir 16 000 résidents et 1000 kilomètres de route de plus.

C’était un projet d’amélioration, ce n’était pas un projet de couverture totale. On a changé massivement le niveau de couverture. Bell nous disait à ce moment-là qu’on était l'une des régions excentriques les mieux couvertes au Québec , se souvient le président du GIRAT, Alexandre Binette.

Il reste toutefois un pas à franchir pour une couverture complète, selon lui.

Mais ce n'est pas le rôle du GIRAT de le faire à ce moment-ci. Ce serait davantage, si je comprends bien, celui du gouvernement du Québec , mentionne M. Binette.

D’ici 2026 pour François Legault

Dans une déclaration écrite, la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, se dit sensible à la situation des citoyens de Chazel et assure qu’elle fera cheminer la résolution au sein de son gouvernement.

Mme Blais souligne que des travaux sont en cours pour évaluer les besoins de couverture cellulaire au Québec et que des scénarios de déploiement seront mis en place avec des opérateurs privés pour pallier les lacunes. Des sommes d'argent sont prévues au gouvernement à cette fin.

D’ailleurs, le premier ministre du Québec, François Legault, a réitéré son engagement à desservir tout le Québec d’ici 2026, vendredi dernier, au congrès de la Fédération québécoise des municipalités.

Une annonce qui réjouit le président de la Conférence régionale des préfets, Sébastien D’Astous. Il a bon espoir de voir cet engagement se réaliser, tout comme celui de la desserte d’internet haute vitesse.

Selon lui, c’est un enjeu de sécurité pour la population et il faudra s’assurer que le territoire soit bien couvert.