Patrick Hudon veut apporter le pep du milieu sportif à la mairie de Sept-Îles

Le Septilien Patrick Hudon se lance à son tour dans la course à la mairie. Le kinésiologue de formation souhaite apporter l’énergie du milieu sportif et bénévole au conseil municipal.

Patrick Hudon est connu pour son engagement dans la sphère sportive, notamment au sein des ligues de volleyball et de hockey. Pour sa première présence sur la scène politique, il souhaite revigorer le sentiment d’appartenance de ses concitoyens.

On n'est plus tellement fiers de notre ville. On n’a pas de grands projets. Pourtant, on a tout pour plaire. Sept-Îles, c'est magnifique , lance Patrick Hudon.

Il dit être inspiré par les initiatives citoyennes comme le Tournoi Orange, le Festi-GrÎles et le Festival des hivernants.

Ce sont des gens passionnés qui font vibrer la ville. Si on met la même énergie au niveau municipal et qu'on devient un facilitateur, je crois que c'est la clé du succès.

Quant à l'avenir de l’hôtel de ville, Patrick Hudon n'a pas de position claire, mais affirme vouloir s'en tenir aux préférences des citoyens.

Je crois que faire de la politique municipale, c’est être à l’écoute de sa population et être transparent dans tous les dossiers, dit-il.

Plus largement, Patrick Hudon soutient que l'urbanisme à Sept-Îles manque d'une vision à long terme . C'est mon opinion personnelle, mais c'est un peu ce que j'entends [autour de moi]. On construit quelque chose, on l'entretient partiellement pendant plusieurs années et ça devient désuet , déplore-t-il.

Le remplacement de l'aréna Conrad-Parent est, à ses yeux, inévitable. Selon lui, la construction d'un complexe multisport est l'option la plus viable à long terme. Il compte également faciliter l’accès aux installations sportives.

Pour l'instant, un seul autre candidat, soit l'ancien conseiller municipal Denis Miousse, brigue la mairie pour succéder à Steeve Beaupré.