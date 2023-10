Un groupe de Truro a lancé une campagne en ligne cet été pour tenter de recruter des médecins internationaux et la réponse a été au-delà de leurs espoirs.

David Phillips, le PDG du Partenariat Truro et Colchester pour la prospérité économique, raconte que l'espoir était d'obtenir quelques réponses, alors que le groupe en a reçu 199.

Nous avons été choqués , dit-il. Nous ne nous attendions pas à ce chiffre-là.

Toutes les demandes provenaient de médecins ou de médecins résidents qui vivent au Royaume-Uni, là où le groupe a fait sa campagne publicitaire en ligne.

Publicité

Ceux qui ont cliqué sur les annonces ont été dirigés vers le portail de recrutement de médecins de la province, où on leur a demandé de remplir un court formulaire.

Tri des informations d'identification

Le groupe a passé les six dernières semaines à parcourir les formulaires pour identifier les médecins qui semblaient les plus sérieux à l'idée de venir en Nouvelle-Écosse, qui possédaient les qualifications et la formation appropriées, et ceux qui pourraient être les mieux adaptés à la région.

Ouvrir en mode plein écran David Phillips fait partie d'un groupe de la région de Truro qui tente de recruter des médecins. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Nous avons identifié, je pense, sept médecins de famille qui sont de très bons candidats pour venir dans la région , indique David Phillips.

Outre les médecins de famille, le partenariat s'intéresse à huit médecins urgentistes et à un psychiatre. Les médecins qui réussissent le processus de sélection seront contactés directement pour commencer à parler d'immigration au Canada.

Selon les chiffres du 1er septembre du registre des Néo-Écossais qui ont besoin d'un médecin de famille. 24 700 personnes n'ont pas accès aux soins primaires dans la zone nord, qui comprend Truro-Colchester et les comtés d'East Hants, Cumberland et Pictou.

Publicité

Le Dr Justin Blaauwendraat, qui participe à la campagne de recrutement de Truro, explique que les personnes qui n’ont pas accès aux soins réguliers dans la région ont du mal à obtenir l'aide dont elles ont besoin.

Ils doivent faire preuve de créativité quant à la manière dont ils vont accéder aux soins , dit-il. Ils comptent sur les cliniques sans rendez-vous, qui sont limitées. Et sinon, ils se tournent vers les urgences.

Il espère qu'au moins trois ou quatre médecins pourront être convaincus de traverser l'océan Atlantique pour ouvrir un cabinet et commencer une nouvelle vie à Truro. Mais il pensait que six ou sept seraient l’idéal.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Justin Blaauwendraat reconnaît que les personnes qui n'ont pas accès à des soins réguliers dans la région de Truro ont du mal à obtenir l'aide dont elles ont besoin. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Nous devons également garder à l'esprit qu'il y a quelques médecins locaux qui prévoient de prendre leur retraite ou qui repoussent leur retraite, pour ne pas abandonner leurs patients , rappelle le DR Blaauwendraat. Nous devons donc garder ces positions à l'esprit.

La province n'est pas surprise par la réponse

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a contribué 50 000 à la campagne en ligne de Truro et à un effort de rétention des médecins, par l'intermédiaire du Bureau de recrutement des professionnels de la santé.

Bien que ce soit la première fois qu'une campagne spécifique à la communauté est incluse sur le site internet de recrutement provincial, Katrina Philopoulos, directrice du recrutement des médecins, n'a pas été surprise par la réponse.

Nous menons des campagnes numériques depuis 2019 et nous nous y attendons , dit-elle. C'est notre expérience avec ce genre d’approche.

Elle prévient qu'une grande manifestation d'intérêt ne signifie pas nécessairement que les médecins déménageraient réellement dans la région de Truro. Elle décrit le recrutement international de médecins comme un voyage qui peut prendre jusqu'à 18 mois pour porter ses fruits.

Malgré tout, le PDG David Phillips reste optimiste quant aux sept médecins que son groupe a identifiés comme les meilleurs espoirs de la région.

Si nous parvenons à recruter la moitié de ces médecins, nous serons en mesure de supprimer notre liste d'attente actuelle de patients, ce qui représente une très grosse affaire pour la communauté , admet David Phillips. Nous sommes vraiment enthousiasmés par l'impact de ce programme et le succès que nous avons connu jusqu'à présent.

Avec les informations de Jean Laroche de CBC