Vandalisme à Saint-Fulgence : une plainte déposée à la police

La Municipalité de Saint-Fulgence a porté plainte à la Sûreté du Québec (SQ) après qu'un ou des individus aient commis du vandalisme dans le secteur du sentier des Battures dans la nuit de dimanche à lundi.

Quelque 300 poteaux servant à clôturer le sentier pédestre ont été tordus. Les travaux avaient été réalisés par les employés municipaux.

On achevait de poser les poteaux sur la première phase. Il faut penser qu'on est une petite municipalité, on travaille fort pour aller chercher des subventions, pour faire des projets comme ça. On l’avait presque complété, mais il faudrait recommencer. Ça fait que c'est extrêmement désappointant. On ne peut pas se dire "Youpi, c'est le fun, on va améliorer les choses avec ça" , a déploré le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre.

Il demande l’aide de la population afin de déterminer l’identité des responsables.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre, croit que les travaux pour remplacer tous les poteaux pourrait coûter 50 000 dollars. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

[Les travaux ont] été faits par nos employés parce que ça coûtait moins cher. Ça devait être complété l'année passée. Finalement, on a réussi à le faire cette année avec beaucoup de difficultés. Et on retourne à la case départ , a-t-il ajouté.

Dans les prochains jours, la Municipalité tentera d’évaluer si certains poteaux sont récupérables. Le maire s’attend toutefois à ce que les coûts des travaux pour tout remettre en ordre tournent aux alentours de 50 000 $. Il est possible qu’ils soient tous à remplacer.

Si on se ramasse avec des poteaux non alignés, puis qu’on met des câbles, ça ne sera pas tellement esthétique , a fait valoir M. Lemyre.

Mardi, des caméras de surveillance ont été installées dans le secteur par la Municipalité.