L’Université de la Saskatchewan rendra hommage à l’abbé André Poilièvre

L'Université de la Saskatchewan décernera un diplôme honorifique à l’abbé André Poilièvre en reconnaissance de l'ensemble de ses contributions à la communauté, notamment auprès des jeunes impliqués dans le milieu criminel.

Ayant reçu l’Ordre du Canada en 2008, l'abbé Poilièvre a exercé les fonctions d'éducateur et d'aumônier. Il est également le fondateur de l'organisme à but non lucratif STR8 UP.

Ce dernier, qui a célébré son vingtième anniversaire l'année dernière, apporte son soutien aux jeunes de Saskatoon qui souhaitent quitter le monde des gangs de rue en leur offrant un accompagnement dans leur processus de réinsertion.

L'Ordre du Canada est l'une des nombreuses distinctions que M. Poilièvre a obtenues au cours d'une carrière marquée par des contributions à la communauté, notamment la médaille de la paix du YMCA de Saskatoon en 2007, la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2013 et le prix de reconnaissance du Collège St-Thomas More en 2015 , note un communiqué publié lundi par l'établissement.

STR8 UP est l'incarnation de l'engagement de l’abbé André Poilièvre au service des peuples autochtones, de la formation de coopératives communautaires et du soutien à une éducation de qualité pour tous les enfants.

Le président de l'Université de la Saskatchewan, Peter Stoicheff, précise que la cérémonie aura lieu le 8 novembre prochain, dans le cadre de la cérémonie de remise des diplômes d'automne par l'université.

Nous sommes honorés d'avoir l'occasion de célébrer l'impact extraordinaire que l'abbé Poilièvre a eu au fil des ans sur les communautés qu'il a servies , affirme M. Stoicheff.

L'Université de la Saskatchewan reconnaît sa passion pour l'aide aux autres tout au long de sa brillante carrière en lui décernant notre plus haute distinction, le diplôme honorifique , ajoute-t-il.

C’est eux qui le méritent, pas moi

De son côté, l’abbé André Poilièvre exprime sa reconnaissance envers l'Université de la Saskatchewan et il dédie cette récompense aux jeunes qui se sont sortis du milieu criminel.

C’est eux qui le méritent, pas moi. C’est eux qui sont venus à moi, pas moi qui est allé les chercher. C’est une reconnaissance de leur trajet, d’une transformation tout à fait extraordinaire et exceptionnelle , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'organisme Str8 Up apporte son soutien aux jeunes de Saskatoon qui souhaitent quitter le monde des gangs de rue en leur offrant un accompagnement dans leur processus de réinsertion. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Avant de créer l'organisme communautaire STR8 UP, André Poilièvre été enseignant au sein d'une école secondaire à Saskatoon et aumônier au sein de la prison fédérale de Prince Albert.

Selon lui, dès la fin de leur scolarité ou leur sortie de détention, de jeunes adultes venaient vers lui lorsqu'il travaillait près de la 20e rue Ouest à Saskatoon, une zone réputée pour accueillir des individus en situation de vulnérabilité.

Si mon neveu était en prison, ce serait encore mon neveu, ce sera toujours mon neveu, puis là j’ai clairement décidé que les jeunes avec lesquels je travaillerais seraient mes neveux et mes nièces , précise l’abbé André Poilièvre.

Avec les informations de Geneviève Patterson