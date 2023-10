L’Assemblée nationale priée de s’expliquer après avoir écarté un ethnonationaliste

En annulant la présentation de l’ethnonationaliste Alexandre Cormier-Denis à la consultation sur l’immigration, la semaine dernière, l’Assemblée nationale a mis en lumière « l’opacité » de ses propres règles. « Ça pose des problèmes très, très importants », estime un professeur en droits et libertés de la personne.

Rien n’obligeait l’Assemblée nationale à convoquer Alexandre Cormier-Denis pour qu’il donne son avis sur la planification 2024-2027 de l’immigration, rappelle Louis-Philippe Lampron, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval.

Selon lui, l’erreur a été d’annuler l’invitation de M. Cormier-Denis, la veille de son audition, sans jamais expliquer les raisons de cette volte-face. C’est une bourde, très, très clairement , résume-t-il.

La liberté d'expression ne donne pas forcément droit à une tribune, insiste le professeur Lampron. Or, du moment qu’on offre cette tribune, la retirer sans justification pose des problèmes de légitimité .

Sur quelles bases on a choisi les invités, initialement, et sur quelles bases on recule sur un invité en particulier?