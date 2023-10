Les victimes de l’attaque de grizzly faisaient une randonnée dans l’arrière-pays de Banff

Parcs Canada confirme dans un communiqué que les deux victimes d’une attaque de grizzly mortelle survenue vendredi dans le parc national Banff effectuaient une randonnée lors d’un séjour en camping dans l’arrière-pays. Ils détenaient les permis appropriés pour ce genre d'activité.

L'agence précise que deux bouteilles de vaporisateur chasse-ours ont été retrouvées sur place, mais ne dit pas si elles ont été utilisées.

Le directeur du programme WildSmart, Nick de Ruyter, est cependant étonné, car le vaporisateur chasse-ours est très efficace lors d’une rencontre avec un ours. Le chien du couple, lui aussi décédé, a été retrouvé sur les lieux. Le directeur de WildSmart soupçonne le chien d'avoir peut-être provoqué l'ourse.

Le chien, par sa ressemblance avec le coyote qui est un ennemi naturel de l’ours, peut provoquer l’ours au lieu de le repousser.

Il conseille aux propriétaires de chiens de les laisser à la maison pour éviter une mauvaise rencontre lors d'une randonnée en forêt ou en montagne.

« Quelques secondes font la différence quand on rencontre un ours. Si vous êtes occupé à retenir votre chien, vous retardez votre utilisation du vaporisateur chasse-ours », souligne Nick de Ruyte.

Selon Lana Ciarniello, biologiste spécialiste des ours, l'automne est une période de l'année où ces mammifères sont à la recherche de nourriture et que cela peut modifier leur comportement.

[Les ours d’Amérique du Nord] sont entrés dans une phase que l'on appelle l’hyperphagie. Pendant cette période, ils mangent jusqu'à 20 000 calories par jour.

Pour se nourrir, les ours prendront plus de risques. « Ils n'hésiteront pas à aller vers les humains pour se nourrir », raconte Nick de Ruyter.

Une ourse inconnue

Les experts interrogés ne peuvent pas s’avancer sur les causes de l’incident mortel ni déterminer s'il s’agit d’une réaction défensive ou offensive de la part du grizzly.

Lorsque le personnel de Parcs Canada est arrivé sur les lieux, l’ourse a été repérée et a démontré un comportement agressif. L’animal s’est précipité vers l’équipe d’intervention qui n'avait d’autre choix que de tuer l’ourse avec une arme à feu, peut-on lire dans le communiqué.

Parcs Canada a procédé à une nécropsie de l’ourse. Il s’agissait d’une femelle âgée de plus de 25 ans qui était non allaitante, mais en bonne condition physique. Ses dents étaient cependant en mauvais état et elle avait moins de graisse que la normale en cette période de l’année, explique Parcs Canada.

Des échantillons d’ ADN ont confirmé qu’il s’agissait bien de l’animal responsable de l’attaque. L’ourse n’avait ni collier ni étiquette et n’était pas connue auparavant du personnel du parc.

À ce stade-ci, Parcs Canada ne croit pas qu’un autre ours soit impliqué dans l'attaque.

Les attaques sont rares

Nick de Ruyter et Lana Ciarniello insistent sur le fait que les attaques d’ours sont très rares. Même si plus de personnes déclarent croiser plus d’ours bruns qu’auparavant, Lana Ciarniello affirme que la population de grizzlis reste petite, environ 1000 individus pour toute la province de l’Alberta.

Au cours des 10 dernières années, trois rencontres non fatales entre des grizzlis et des humains ont été rapportées dans le parc national Banff. L’incident survenu ce week-end est le premier décès causé par un grizzli dans ce parc depuis des décennies.