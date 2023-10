Un projet de loi pour moderniser la gestion des urgences et des catastrophes a été présenté à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique mardi. Il prévoit notamment la création d’un groupe de travail qui doit réfléchir aux moyens de mieux lutter contre les feux de forêt.

La ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, Bowinn Ma, a présenté ce projet de loi.

Les événements de cet été ont montré que le changement climatique est devant nous. Les catastrophes liées au climat extrême vont être plus fréquentes, durer plus longtemps, et ce n’est pas bon de se focaliser seulement sur les réponses à donner à ces événements. Nous devons être davantage proactifs, anticiper ces catastrophes avant qu’elles arrivent , a expliqué la ministre lors d’un point presse.

« Pas de mise à jour depuis 30 ans »

La nouvelle loi sur la gestion des urgences et des catastrophes (Emergency and Disaster Management Act) doit remplacer l’actuelle loi qui n’a pas connu de mise à jour importante depuis 30 ans, selon la ministre. Si vous regardez la loi actuelle, elle ne prend pas en compte les effets du changement climatique. Elle ne prend pas non plus en compte l’existence de communautés autochtones , a expliqué la ministre.

Il est notamment prévu de créer un groupe de travail composé de 14 experts en gestion d’urgences et de feux de forêt. Ils auront la tâche de produire des recommandations basées sur les feux de forêt de 2023 avec pour objectif de mettre en place ces recommandations avant le début de la saison 2024.

Pour cela, ils iront à la rencontre de ceux qui ont été aux premières loges lors des incendies cet été, comme les membres de Premières Nations, les collectivités locales ou encore les acteurs de secteurs clés comme l’agriculture et le tourisme, qui ont été durement affectés par les conséquences des feux de forêt.