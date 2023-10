Septembre 2023 : une chaleur exceptionnelle dans l’Est

L'année 2023 se classe dans le palmarès des cinq mois de septembre les plus chauds enregistrés au Québec, selon Environnement Canada.

Le météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada, Jean-Philippe Bégin, affirme que cette prolongation de l’été fait partie de notre climat .

Le continent se refroidit plus rapidement que les océans. Arrivé à l'automne, l'air froid se bâtit sur le centre du continent. Ça crée des ondulations dans le courant-jet qui créent des bulles d'air doux dans l'est du pays. On n’en a pas chaque année, mais il faut s’y attendre , explique M. Bégin.

Les précipitations prévues ce week-end marqueront la fin des températures estivales, estime le météorologue.

Environnement Canada surveille les effets potentiels de la tempête tropicale Philippe, qui vont apporter beaucoup de pluie et de vent dans l'Est-du-Québec. Tout cela va délimiter la fin des températures plus estivales , affirme Jean-Philippe Bégin. Il annonce que, dès lundi, on connaîtra un retour des normales saisonnières qui se situent entre 9 et 13 degrés Celsius dans l'Est-du-Québec au début octobre.

Le météorologue ne serait pas surpris que les conditions soient plus froides que les normales de saison.

Des événements plus intenses

Le météorologue explique que la mi-septembre a été marquée par des précipitations abondantes associées à la tempête post-tropicale Lee.

Gaspé a reçu 108 millimètres de pluie en une seule journée, le 16 septembre, soit plus de précipitations que dans un mois entier, souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La rivière Dartmouth, à Gaspé, était surveillée de près par les autorités. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Daniel Côté

Plusieurs rivières de l’Est-du-Québec ont alors atteint le seuil de surveillance.

Un temps doux et sec a succédé à cet épisode extrême.

Entre autres, le mois qui vient de se terminer arrive deuxième au palmarès des températures les plus chaudes jamais enregistrées pour un mois de septembre à Sept-Îles.

Ouvrir en mode plein écran Quand les températures sont chaudes, les Nord-Côtiers se baignent aux plages de Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christelle Lebel

M. Bégin affirme qu'il y a un consensus parmi les experts du climat selon lequel il faut s'attendre à plus d'événements extrêmes.

Il faut vraiment faire la nuance. On n’a pas plus de vagues de chaleur, mais lorsqu'une vague de chaleur survient, elle a le potentiel d'être un peu plus intense. Cela signifie quelques degrés de plus par jour lors d'une vague de chaleur, oui, mais pas plus de vagues de chaleur , souligne Jean-Philippe Bégin.

Ceci dit, le météorologue explique que le mois d’octobre est traditionnellement un mois de transition. À ceux qui souhaitent que ces températures douces durent, il répond qu’il y a fort à parier que la fin octobre ne va pas ressembler au début du mois.