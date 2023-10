Un nouvel apport pour les députés péquistes de la région

Avec l’élection de Pascal Paradis dans Jean-Talon, les députés des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, et Pascal Bérubé dans Matane-Matapédia pourront compter sur une nouvelle voix à l’Assemblée nationale.

Ce n’est plus les deux tiers de la députation péquiste qui vient de circonscription de l’Est-du-Québec, mais seulement la moitié. Pour les élus de la région, ce siège supplémentaire devrait faire une grande différence à l’Assemblée nationale.

Cette arrivée réjouit beaucoup le député des Îles, Joël Arseneau.

Là, il y a un quatrième député sur les épaules duquel on peut déposer un certain nombre de dossiers pour lesquels il sera extrêmement efficace, parce que c’est un avocat compétent , commente M. Arseneau.

Ça permet de maintenir l’agilité qu’on avait, mais avec encore davantage de poids et d’efficacité. On a juste hâte qu’il prête serment.

Le député y voit aussi un fort encouragement de la part des électeurs à poursuivre le travail.

Il y a également cette espèce de motivation d’enthousiasme qu’on sent dans la population qui nous porte. Vous n’avez pas idée à quel point ça va faire une différence , souligne le député des Îles. On est évidemment gonflé à bloc à la suite d’un résultat aussi impressionnant.

En conférence de presse, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a indiqué que des discussions étaient déjà en cours afin d’accroître leur droit de parole en chambre.

Au terme de la dernière élection, sa formation politique n’avait pas réussi à obtenir une question chaque jour, mais seulement deux questions aux trois jours. Je pense, dit-il, que ce n’est pas trop demander compte tenu du nombre de personnes qu’on représente maintenant d’avoir une question par jour.

Une demande officielle sera déposée auprès des trois autres partis. C’est comme ça que ça fonctionne et on espère que l’Assemblée nationale va souscrire à une proposition commune , explique le député de Matane-Matapédia.

Toutefois, selon Pascal Bérubé, le budget alloué au lendemain de l’élection de l’an dernier ne pourra pas être modifié, en vertu des règles de l’Assemblée nationale.