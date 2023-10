Les paramédics dénoncent le nombre d’ambulances permanentes sur le territoire de l’Estrie

Le nombre d'ambulances sur le territoire du CIUSSS de l'Estrie-CHUS préoccupe le Syndicat des paramédics de la région. Le 1er octobre, trois ambulances ont été retirées à Sherbrooke. Il n'en reste que 12 en opération de façon permanente.

Le syndicat estime que ce retrait pourrait causer des découvertures sur le territoire. Déjà, les effets se font ressentir sur le terrain. Juste dimanche, il y a un patient qui a chuté et qui a attendu environ 10 heures pour avoir une ambulance. On a des exemples comme ça depuis dimanche , fait savoir le président du Syndicat des paramédics de l’Estrie CSN, Samuel Côté.

Le CIUSSS de l'Estrie assure que la flotte ambulancière est de retour à la normale, avec 12 véhicules plutôt que 15 en circulation permanente.

On n'en enlève pas. On revient à la couverture habituelle. On n'a pas besoin quotidiennement de ces trois ambulances.