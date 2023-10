Au moins 20 personnes ont péri et de nombreuses autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu'un autobus fonctionnant au méthane est tombé d'un pont et a pris feu, a indiqué la mairie de cette ville du nord-est de l'Italie.

Une tragédie a frappé ce soir notre communauté , faisant de nombreuses victimes parmi les personnes présentes à bord de l'autobus qui est tombé d'un pont près de Mestre, sur la terre ferme, a déploré sur Facebook le maire Luigi Brugnaro, décrivant une scène apocalyptique .

Interrogé par l'Agence France-Presse (AFP), le porte-parole du maire a fait état d'un bilan d' au moins 20 morts, dont 2 enfants .

Au moins une dizaine de blessés, de gravité diverse, ont déjà été évacués du lieu de l'accident et transportés dans les hôpitaux de la région, notamment à Mestre, Padoue et Trévise, a-t-il précisé. Les opérations se poursuivent pour secourir et regrouper les autres blessés éventuels , a-t-il ajouté.

La direction des Affaires sanitaires de Venise a immédiatement déclenché le plan d'urgence d'afflux maximum de blessés, rappelant les médecins en service et le personnel des urgences.

La première ministre italienne Giorgia Meloni a aussitôt exprimé ses profondes condoléances . Je suis en contact avec le maire Luigi Brugnaro et le ministre [des Transports] Matteo Salvini pour suivre les nouvelles de cette tragédie , a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Selon les pompiers de Venise, le bus a pris feu après être tombé d'un pont enjambant une voie ferrée entre Mestre et Marghera, deux localités faisant partie de la commune de Venise et donnant sur sa célèbre lagune.

Selon le quotidien Il Corriere della Sera, l'autobus de ligne est sorti de sa voie de circulation sur le pont, a défoncé le muret de sécurité et est tombé près des voies ferrées situées en contrebas après une chute d'une trentaine de mètres.

L'autobus aurait pris feu après être entré en contact avec des fils électriques, toujours selon Il Corriere. D'après le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi, le facteur aggravant a été l'alimentation au méthane, donc le feu s'est propagé rapidement . Le bilan est tragique et dramatique, mais je crains qu'il monte , a-t-il déclaré au journal télévisé de la chaîne publique Rai 1.

Le plus grave accident de ce genre en Italie à ce jour s'était produit le 28 juillet 2013. Un autobus transportant une cinquantaine de passagers, tous originaires de la province de Naples et de retour d'une excursion de trois jours, était tombé d'un viaduc d'une trentaine de mètres près d'Avellino, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Naples. Trente-huit personnes étaient mortes sur le coup et deux étaient mortes des suites de leurs blessures.