La campagne de vaccination est lancée en Gaspésie et aux Îles

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie commence sa campagne de vaccination automnale sur son territoire.

À partir du 10 octobre, la campagne de vaccination sera ouverte à l'ensemble de la population. Il sera possible de prendre rendez-vous sur la plateforme Clic-Santé ou par téléphone.

Des équipes mobiles du CISSS ont déjà commencé à se déplacer dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées pour y vacciner les résidents contre la COVID-19 et l'influenza.

C’est la vaccination annuelle que les gens connaissent, mais ce qu’on ajoute, c’est une dose de rappel contre la COVID-19 pour ramener la protection ou l'immunité qu’on avait avec la vaccination et qui a diminué pour deux raisons, soit le temps [...] et les variants , explique Jean-François Lefebvre, médecin-conseil à la direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Cette campagne de vaccination permet de corriger ces problèmes, donc d’avoir un rappel de la vaccination, avec des vaccins qui sont ciblés davantage vers les nouveaux variants du virus.

La direction régionale de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine s'attend à une augmentation de la transmission de la COVID-19 au cours des prochaines semaines.

Publicité

M. Lefebvre recommande aux personnes les plus vulnérables, soit les personnes de 60 ans et plus, les gens qui vivent avec des maladies chroniques, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé notamment, d’obtenir une dose de rappel de leur vaccin.

L’objectif, c’est oui, de protéger temporairement pour ne pas attraper l’infection, mais le vrai objectif de la vaccination est de diminuer les complications, d’éviter les hospitalisations, donc ce sont les personnes vulnérables qui devraient avoir leur vaccin en priorité , dit-il.

Des centres de vaccination seront déployés sur le territoire pour les rendez-vous de la population générale.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon